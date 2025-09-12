Dolorenses participaron en la final regional de los JJBB

Se jugó durante este viernes la final regional de los Juegos Bonaerenses de ajedrez en las distintas edades, en la localidad de San Clemente del Tuyú (Partido de La Costa). Participaron representantes dolorenses: Luis Daluicis en sub18 masculino, Joaquín Alam en sub14 masculino y Jesica Alcaraz Santos en sub16 Femenino.

Tanto Daluicis como Alam empataron la 1ª colocación de sus certámenes, pero al disputar los respectivos knock-out de desempate, concluyeron en la segunda ubicación en muy buenas performances, pero no pudieron clasificar para la final provincial a disputarse en noviembre en Mar del Plata. Acompañó a la delegación el profesor Gustavo Navarro.