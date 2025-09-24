CON LA FIRMA DE 91 ESCRITURAS, DOLORES SIGUE AVANZANDO EN LA REGULARIZACIÓN DOMINIAL

El Intendente Juan Pablo García encabezó este martes un nuevo acto de firma de escrituras en Dolores, donde 91 familias dieron un paso fundamental hacia la seguridad jurídica de sus hogares.

“Siempre lo digo porque es una gran verdad: el sueño de la casa propia se completa recién cuando cada familia tiene la escritura en sus manos”, afirmó el Intendente durante el encuentro.

El jefe comunal remarcó la importancia de saldar deudas históricas: “Me emociona que 54 familias sean del barrio 9 de Julio, un barrio que durante mucho tiempo estuvo olvidado, pero que hoy vuelve a ser parte del crecimiento de Dolores. Hoy empezamos a cerrar una deuda pendiente desde 1992, hace más de 30 años que están esperando”.

García remarcó que “en un momento en el que el país atraviesa tanta incertidumbre, poder llevar adelante gestiones que den tranquilidad y estabilidad a los vecinos es lo mejor que podemos hacer desde el gobierno municipal”.

Finalmente, reafirmó el rumbo de su gestión: “Vamos a seguir acelerando trámites, resolviendo deudas pendientes, haciendo obras y acompañando a cada familia. Porque nuestro único compromiso es con ustedes, con cada vecino de Dolores”.

En el acto estuvo presente la Escribana Delegada de la Escribanía General de Gobierno, Carolina Hadrowa.