Avanza la obra de ampliación del Autódromo de Dolores: 11 empresas presentaron ofertas en la licitación

Hoy se llevó adelante la apertura de sobres de la licitación para la obra de ampliación del Autódromo Municipal “Miguel Ángel Atauri”, un proyecto que será financiado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

En esta instancia se presentaron 11 empresas oferentes, lo que refleja el interés del sector en participar de una obra clave para consolidar el Complejo Motor Municipal.

“El proyecto avanza a paso firme y el Autódromo de Dolores se encamina a convertirse en un polo de atracción deportiva, turística y económica para toda la región”, destacó el Intendente Juan Pablo García.

A partir de ahora comienza el circuito administrativo que contempla el análisis de la integridad técnica de cada propuesta y, en una segunda etapa, la factibilidad económica.

El acto contó con la presencia del Intendente Juan Pablo García, el Director de Turismo Juan Manuel Godio, el exintendente Alfredo César “Tati” Meckievi y el Presidente del Automotoclub Dolores, Jonathan Sturma, junto a funcionarios y representantes de las firmas participantes.