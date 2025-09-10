ALLANAMIENTOS EN DOLORES POR EL ROBO A UNA AGENCIA DE QUINIELA. UN DETENIDO

En el marco de la investigación por el asalto ocurrido días pasados en la agencia de quiniela ubicada en inmediaciones de calles Márquez y Sarmiento, de Dolores, durante esta jornada se llevaron adelante cuatro allanamientos simultáneos que permitieron la detención de un joven de 22 años, sindicado como el presunto autor del hecho.

En aquella ocasión, un hombre había ingresado armado al local, intimidando a la persona presente y sustrayendo dinero en efectivo antes de darse a la fuga.

Los procedimientos se concretaron en distintos puntos de la ciudad:

–Lincoln entre Pistarini y Pieres: detención del sospechoso, secuestro de $21.310 en efectivo y un teléfono celular.

–Calle Vilgre Lamadrid: incautación de tres teléfonos celulares, una moto Suzuki con pedido de secuestro activo, una pistola réplica a gas comprimido calibre 4.5 mm y una campera tipo canelón de color negro.

–Calle Monseñor De Andrea: secuestro de dos teléfonos celulares.

–Favaloro entre Urrutibehety y Sabin: secuestro de un teléfono celular.

En los operativos participaron efectivos de la UPPL Dolores, Comisaría, DDI y GAD, logrando avances significativos en la causa.

La investigación continúa para determinar si hubo más personas involucradas.