ALLANAMIENTO Y DETENCIÓN EN DOLORES TRAS VIOLENTA AGRESIÓN A UN JOVEN EN PLAZA CASTELLI

En el marco de una investigación por una grave agresión a un joven ocurrida días pasados en Plaza Castelli, personal policial llevó a cabo un allanamiento que terminó con la detención de un menor de edad, quien será trasladado a un centro de contención de La Plata.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 3:30 de la madrugada, en inmediaciones de calle Cramer entre Belgrano y San Martín, cuando un joven de 24 años fue atacado por un grupo de personas que lo golpearon con palos y piedras.

Como consecuencia de las lesiones, la víctima debió ser internada en el Hospital San Roque y posteriormente derivada a un centro de mayor complejidad en La Plata debido a la gravedad de las lesiones.

La causa fue caratulada como “Lesiones Graves” e Interviene Fiscalía 3 del Depto. Judicial Dolores.