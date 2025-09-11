Dolores

Aldosivi Vs. Sarmiento de Junín con relato de Eduardo Vignolio

Aldosivi visita a Sarmiento de Junín por una nueva fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Este encuentro es muy importante para los dos equipos que luchan por la permanencia. El sábado 13 de septiembre desde las 21 horas por Radio Brisas relata Eduardo Vignolio, comenta Justiniano.
Escúchalo por Criterio Online.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte