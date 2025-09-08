A NUESTROS VOTANTES Y A TODA LA CIUDADANÍA

Queremos expresar desde la Libertad Avanza Dolores la alegría del gran porcentaje de votantes que decidieron expresarse en las urnas, reflejando lo más amado que puede tener una sociedad que es la Democracia.

En particular, decirles que estamos felices de la gran elección que hicimos demostrando que los principios de nuestro presidente Javier Milei se afianzan cómo una clara opción en Dolores.