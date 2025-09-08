A NUESTROS VOTANTES Y A TODA LA CIUDADANÍA

Queremos expresar desde la Libertad Avanza Dolores la alegría del gran porcentaje de votantes que decidieron expresarse en las urnas, reflejando lo más amado que puede tener una sociedad que es la Democracia.
En particular, decirles que estamos felices de la gran elección que hicimos demostrando que los principios de nuestro presidente Javier Milei se afianzan cómo una clara opción en Dolores.
Dimos una batalla honorable compitiendo con una nueva gestión y por otro lado un ex intendente con 16 años de mandato y que solo hace un año y medio dejó su gestión.
Nosotros, La Libertad Avanza Dolores logramos tener representación a partir de Diciembre en el Honorable Concejo Deliberante con Ignacio LASSERRE y estuvimos tan solo a muy pocos votos de que nuestra segunda candidata Estefanía Cejas Ale también ingresara.
Los logros de nuestra fuerza política son por convicción y sin viejas prácticas de la política rancia; sin un peso, sin compra de votos, sin bolsones, vales ni aprietes, NADA que condicione el voto de los dolorenses. Nuestros votos son genuinos, libres y con el convencimiento de que este es el camino que muchos quieren que se transite en Dolores.
Sin dudas es una victoria, Viva la Libertad Carajo!
Milena Suárez
Coordinadora Libertad Avanza Dolores