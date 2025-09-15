Primer Premio en Montevideo septiembre 1960

Hoy es 15 de septiembre, es el día de Dolores,

Pues celebra su parroquia muy grata festividad;

son las fiestas patronales de este pueblo tan glorioso

al que le entrego mis loas con pura sinceridad.

En una estancia cercana al pueblo que hoy se levanta,

se reunieron los vecinos con una noble misión,

de fundar una capilla, la que muy pronto se hizo,

y el padre Francisco Robles le dio santa bendición.

Cuando Dolores nacía, apenas el sol de Mayo

comenzaba a levantarse sobre el horizonte azul,

pero el malón que arrasaba con su furia tormentosa

a ese cielo tan brillante le puso un oscuro tul.

Así comenzó la historia de la ciudad de Dolores,

con la bendición divina de la virgen del altar,

y surgió rápidamente bajo el protector curato

y el sol que se había ocultado volvió de nuevo a brillar.

La virgen de los Dolores en este día festivo

su bendición ha de darle a esa noble población;

y yo como dolorense y mi orgullo de argentino

quiero evocarla cantando con amor y devoción.

Autor: Juan Carlos Pirali (Escrito en Montevideo el 31 de agosto de 1960)

Fue interpretado en tiempo de vals por Margarita Aguirre con música de Celedonio Daliard.