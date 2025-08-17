Dolores

PELEA EN CALLE MORENO TERMINÓ CON UN HERIDO Y ACTUACIÓN POLICIAL

Durante la noche del sábado, efectivos policiales debieron intervenir ante una pelea en calle Moreno.
En el lugar fue asistido un hombre que, en aparente estado de ebriedad, presentaba un corte en la cabeza y debió ser trasladado al Hospital Municipal para su atención.
El otro individuo residiría en la zona donde se produjo el hecho.
Como parte del procedimiento, la Policía incautó la motocicleta en la que se desplazaba uno de los involucrados, quedando el rodado a disposición de la Justicia.
Las autoridades continúan investigando las circunstancias que derivaron en la agresión.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

