Navarro jugó muy fuerte blitz en V. Martelli

El dolorense Gustavo Navarro intervino en el BA Chess Blitz DGT Grand Prix de Villa Martelli en homenaje al MI Leonardo Fusco, desaparecido en plena juventud; el certamen se desarrolló el domingo ppdo. a un ritmo de 3+2 (tres minutos iniciales con el agregado de dos segundos luego de cada movimiento), por el sistema suizo a nueve rondas, e intervinieron 77 jugadores, de los cuales 21 eran titulados por FIDE. Entre los mayor encumbrados se encontraban los GM Hugo Spangenberg, Diego Valerga, Sergio Slipak y Alejandro Hoffman. Navarro obtuvo el 50% de los puntos 4½/9 [4-1-4], obteniendo una performance de 1855 Elo.

La victoria fue para el MI Lucas Liascovich, luego de aplicado el sistema de desempate, ya que había igualado la misma con su par Julián Vilca.

Más información puede hallarse en :

https://s1.chess-results.com/tnrWZ.aspx?lan=2&art=4&turdet=YES&flag=30&SNode=S0&tno=1230254