EL GOBERNADOR OFICIALIZÓ DESIGNACIONES DE SEIS JUECES Y FISCALES EN EL DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES

El Boletín Oficial de este lunes incluyó una serie de decretos mediante los cuales se confirmaron nuevas designaciones en el Departamento Judicial Dolores. Entre ellas, se destacan los nombramientos de Santiago Francisco Cremonte en la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Emiliano Javier Lazzari en el Juzgado de Garantías Nº1, y Juan Martín Enzagaray junto a Juan Paulo Gardinetti en el Tribunal en lo Criminal Nº2. Asimismo, Diego Olivera Zapiola asumirá como juez de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal.
Las designaciones alcanzan a juezas, jueces, fiscales y defensores oficiales de casi todos los fueros y departamentos judiciales bonaerenses.
La medida alcanza más de doscientos cargos judiciales de primera y segunda instancia, con lo cual se avanza en la cobertura de vacantes que se encontraban pendientes en distintos fueros de la justicia provincial.
Listado de las designaciones publicadas en los respectivos decretos:
– Abad, Priscila Ruth – JUEZA del JUZGADO DE FAMILIA N° 2 – SAN ISIDRO
– Adorno, Sandra Viviana – DEFENSORA OFICIAL, para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional – AZUL
– Alejandro, Martín – AGENTE FISCAL – MORÓN
– Aleman, Edgardo Rubén BARTOLOME – JUEZ de CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL – MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ
– Alfonso, Germán – JUEZ del CUERPO DE MAGISTRADOS SUPLENTES, para actuar ante el fuero Laboral, REGIÓN 3, DEPARTAMENTOS JUDICIALES PERGAMINO, SAN NICOLÁS Y ZÁRATE-CAMPANA –
– Alonso, Ricardo Daniel – JUEZ de la CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL – SALA III- – SAN MARTÍN
– Anaya, María Fernanda – JUEZA del TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 3 –
– Ángel, Marcelo – AGENTE FISCAL – MERLO
– Antonio, Juan – AGENTE FISCAL – MERCEDES
– Aramburu, Juan Manuel BOTTA – DEFENSOR OFICIAL, para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional – MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ
– Ares, Alejandro Raúl – JUEZ del TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 2 – SAN NICOLÁS
– Arias, Gerónimo – JUEZ de la CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SALA II – LA PLATA
– Arrinda, María Fernanda – JUEZA del JUZGADO DE FAMILIA N° 7 – LOMAS DE ZAMORA
– Assalone, Eliana – AGENTE FISCAL – MERLO
– Asteggiano, Estefanía Vanessa – – QUILMES
– Baggio, Paula Valeria – JUEZA del JUZGADO DE FAMILIA N° 1 – SAN MARTÍN
– Baldassini, Pablo Alejandro – JUEZ de JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 3 – MERCEDES
– Baliero, María del Milagro – JUEZA del TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 1 – MERCEDES
– Barabani, Hernán Ariel – JUEZ de TRIBUNAL DEL TRABAJO N° 5 – SAN ISIDRO
– Barbieri, Jacqueline Lourdes – JUEZA del JUZGADO DE FAMILIA – DOLORES
– Barraud, Jonathan René – JUEZ del TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 5 –
– Barrientos, Patricia Lorena – JUEZA DEL JUZGADO DE FAMILIA N° 11 –
– Benitez, Christian Marcelo – JUEZ de TRIBUNAL DEL TRABAJO – AZUL
– Bernard, María Sofía REZZONICO – JUEZA de la CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL, SALA I -del DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA – LA PLATA
– Bersi, Daniela Elizabeth – FISCAL DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL –
– Berterreix, María Laura – JUEZA del JUZGADO DE FAMILIA N° 3 – BAHÍA BLANCA
– Biase, María DE – DEFENSORA OFICIAL, para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional – MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ
– Bicetti, Sandra Noemí – FISCAL GENERAL DEPARTAMENTAL – SAN NICOLÁS
– Bisquert, Sebastián Oscar – JUEZ de la CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL – MERLO
– Bluhn, Leonardo – DEFENSOR OFICIAL, para actuar ante los fueros Civil, Comercial y de Familia – SAN NICOLÁS
– Bonavia, Víctor Hugo – JUEZ del JUZGADO DE FAMILIA N° 7 – MORÓN
– Bonini, Gustavo Daniel – JUEZ de TRIBUNAL DEL TRABAJO N° 1 – SAN ISIDRO
– Bonini, María Silvana Beatriz – JUEZA de la CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL – MERLO
– Borgnia, Carlos Martín – AGENTE FISCAL – MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ
– Borlenghi, Adan – JUEZ de TRIBUNAL DEL TRABAJO N° 3 – SAN ISIDRO
– Bouchoux, María Elena – DEFENSORA OFICIAL, para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional – LA PLATA
– Boyle, Ignacio Germán – JUEZ del JUZGADO DE PAZ LETRADO del PARTIDO DE SAN MIGUEL – SAN MARTÍN
– Calatayud, Carolina CARBALLIDO – JUEZA del TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 5 – SAN ISIDRO
– Camerini, Mario Raúl – JUEZ del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 13 – LA PLATA
– Capasso, Mauro Gastón – JUEZ del JUZGADO DE GARANTÍAS N°1 – SAN MARTÍN
– Cardoso, Gonzalo Alfredo LOPEZ – JUEZ de la CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL, SALA II – QUILMES
– Carletti, Roberto Maximiliano – JUEZ del JUZGADO DE GARANTÍAS N° 4 – MORÓN
– Carolina, Brenda – AGENTE FISCAL – SAN ISIDRO
– Carrillo, Federico – JUEZ del TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 2 –
– Carrillo, Analía Inés – JUEZA del TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 2 – LA PLATA
– Casotti, María Fernanda AMOREO – DEFENSORA OFICIAL, para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional – LA PLATA
– Castaño, Pilar – DEFENSORA OFICIAL, para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional – ZÁRATE – CAMPANA
– Castellano, María Belén – DEFENSORA OFICIAL, para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional – SAN ISIDRO
– Castelli, Solange Ayelén – AGENTE FISCAL – MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ
– Catoggio, Valentina – JUEZA del JUZGADO DE FAMILIA – LA PLATA
– Cecilia, Mariana – AGENTE FISCAL – QUILMES
– Cesare, Sebastián Carlos DE – JUEZ del TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 4 –
– Chaparro, Pablo Sebastián – JUEZ de TRIBUNAL DEL TRABAJO N° 5 – SAN ISIDRO
– Chedrese, Carlos Andrés – JUEZ de la CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL, SALA I – SAN ISIDRO
– Cherubini, Martín Hernando – JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL, SALA III – MERCEDES
– Civitarese, Hernán Augusto – AGENTE FISCAL – LA PLATA
– Colina, Andrea Noemí – JUEZA del JUZGADO DE FAMILIA – SAN ISIDRO
– Collados, Mirta Susana – JUEZA de la CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL -SALA III- – MORÓN
– Conde, Gabriela – AGENTE FISCAL – SAN ISIDRO
– Conti, Mercedes – JUEZA del JUZGADO EN LO CORRECCIONAL N° 3 – MORÓN
– Copertino, Lucía – JUEZA del TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 4 –
– Cora, Juan Manuel FERNANDEZ – JUEZ del TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 2 – MORÓN
– Cordero, Carlos María – JUEZ DEL TRIBUNAL DEL TRABAJO N° 1 – MAR
– Cordido, Libertad María Celeste – JUEZA de JUZGADO DE GARANTÍAS DEL JOVEN N° 1 – MAR
– Cornú, Tomás Andrés – JUEZ del JUZGADO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL N° 1 – ZÁRATE – CAMPANA
– Cortellezzi, Leandro Hipólito – DEFENSOR GENERAL DEPARTAMENTAL –
– Cossovich, Álvaro GARCIA – JUEZ de TRIBUNAL DEL TRABAJO N° 4 – SAN ISIDRO
– Cremonte, Santiago Francisco – JUEZ de la CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL – DOLORES
– Crespo, Matías – JUEZ DE JUZGADO DE GARANTÍAS N° 2 –
– Diaz, Carlos Ariel – JUEZ de TRIBUNAL DEL TRABAJO N° 5 – MORÓN
– Dolan, Lucas Tomás – DEFENSOR OFICIAL, para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional – MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ
– Dominguez, Marcelo Nicolás Adrián – DEFENSOR OFICIAL, para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional – AZUL
– Duvivier, María Catalina FERNANDEZ – DEFENSORA OFICIAL, para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional – ZÁRATE – CAMPANA
– D´nardo, Fernando Nicolás – DEFENSOR OFICIAL- para actuar ante el fuero Criminal y Correccional- – SAN MARTÍN
– Elorrieta, Desirée Aylén DE LÍBANO – JUEZA del TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 4 – QUILMES
– Emanuel, Germán – AGENTE FISCAL – MERCEDES
– Enrici, Luciano – JUEZ de la CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SAN MARTÍN
– Enriquez, Leandro Julio – JUEZ de JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 7 – MERCEDES
– Enzagaray, Juan Martín – JUEZ del TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 2 – DOLORES
– Estevez, Yanina Vanesa – AGENTE FISCAL – AVELLANEDA – LANÚS
– Etchegoyen, Marcos Federico GARCIA – JUEZ de la CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL, SALA II – AZUL
– Eugenia, María – AGENTE FISCAL – QUILMES
– Ezequiel, Matías – AGENTE FISCAL – MERCEDES
– Fabio, Christian José – FISCAL GENERAL DEPARTAMENTAL – ZÁRATE – CAMPANA
– Fainschtein, Florencia Yael – DEFENSORA OFICIAL, para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional – SAN ISIDRO
– Favaro, Leandro – JUEZ de la CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL -SALA I- – MAR
– Fede, Claudio Hugo – JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL-SALA I- – SAN MARTÍN
– Fernández, Fernando Gustavo – AGENTE FISCAL – LOMAS DE ZAMORA
– Fernández, Julián – JUEZ del TRIBUNAL DEL TRABAJO N° 3 – SAN MARTÍN
– Fernández, Carla Natalia – JUEZA del TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 3 –
– Feustel, Diego Leonel – JUEZ del TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 3 – QUILMES
– Frias, Javier Ignacio – JUEZ del JUZGADO DE FAMILIA N° 3 – SAN MARTÍN
– Gaitan, Elizabeth Alejandra – JUEZA del TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 2 –
– Gallo, Ignacio – JUEZ del TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 3 –
– Gamboa, Pablo – JUEZ de la CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL – SALA II- – LA PLATA
– Garbo, Federico VALES – JUEZ del TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 3 – SAN ISIDRO
– Gardinetti, Juan Paulo – JUEZ del TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 2 – DOLORES
– Martínez Garmendia, Francisco Arturo – JUEZ del JUZGADO DE GARANTÍAS N° 4 – QUILMES
– Gasparini, Soledad Emma – JUEZA del TRIBUNAL DEL TRABAJO N° 4 – LA MATANZA
– Gerez, Verónica Vanesa – JUEZA del TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 4 – MORÓN
– Gerula, María Anastasia – JUEZA del JUZGADO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL N° 1 – MAR
– Gesualdi, María Itatí – JUEZA de TRIBUNAL DEL TRABAJO N° 4 – MORÓN
– Gil, Carina Verónica – JUEZA de la CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL -SALA IV- – LA PLATA
– Girard, Cintia Valeria – JUEZA del JUZGADO DE GARANTÍAS – MERLO
– Godoy, Juan Tomás – AGENTE FISCAL – PERGAMINO
– Gonzalez, Fernando Jesús – JUEZ de la CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL – MERLO
– Greco, Diego David – JUEZ del TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 2 –
– Grillo, Juana María – JUEZA del JUZGADO DE FAMILIA N° 5 – SAN ISIDRO
– Grys, Sebastián Alejandro – AGENTE FISCAL – LOMAS DE ZAMORA
– Gómez, Maximiliano Rubén – AGENTE FISCAL – MERLO
– Hidalgo, Marina VIVIANO – JUEZA DEL JUZGADO DE FAMILIA N° 6 – LA MATANZA
– Horna, Dolores – DEFENSORA OFICIAL -para actuar ante los Fueros Criminal y Correccional- – QUILMES
– Hugo, Emiliano – AGENTE FISCAL – MORÓN
– Iacaruso, Gustavo Adrián – JUEZ de TRIBUNAL DEL TRABAJO – AZUL
– Inés, Natalia – AGENTE FISCAL – SAN ISIDRO
– Jauregui, Miguel Agustín – JUEZ del TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 2 – MERCEDES
– Joandet, Leandro Nahuel – JUEZ de la CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL – MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ
– Jorge, Patricio Ignacio – AGENTE FISCAL – LA PLATA
– Jurado, Natalia Lorena – JUEZA del JUZGADO DE FAMILIA – MERLO
– Kaul, Mariana – JUEZA DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL – SAN MARTÍN
– Krausse, Vanesa Soledad – JUEZA del TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 6 – SAN ISIDRO
– Kunzmann, Walter Luis – JUEZ de la CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL – SALA II- – LA MATANZA
– Kühne, María Florencia BLANCO – JUEZA de TRIBUNAL DEL TRABAJO N° 1 – MORÓN
– Lago, Pablo Ernesto – JUEZ del TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 2 – LA MATANZA
– Lamothe, Hernán Luis – DEFENSOR OFICIAL, para actuar ante los Fueros Civil, Comercial y de Familia – MORÓN
– Laporte, Lucía – DEFENSORA OFICIAL, para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional – MERCEDES
– Larrañaga, Ramiro Marcelo Hernán – JUEZ de TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 3 – LA MATANZA
– Lavagnino, Emiliano Andrés – JUEZ del JUZGADO DE FAMILIA N° 5 – SAN MARTÍN
– Lay, Jonatan – DEFENSOR GENERAL DEPARTAMENTAL – MERLO
– Lazzari, Emiliano Javier – JUEZ del JUZGADO DE GARANTÍAS N° 1 – DOLORES
– Leandro, Javier – AGENTE FISCAL – QUILMES
– Lladó, Hugo Alberto – JUEZ del JUZGADO DE GARANTÍAS – MERLO
– Lodola, Juan Pablo – JUEZ de la CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL -SALA II- – MAR
– Lombardi, Patricio Javier – JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL – SALA I- – BAHÍA BLANCA
– Lopez, Mariano Martín Camilo – JUEZ del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 2 – LA PLATA
– Lovotti, Magalí Raquel – – LA MATANZA
– Luca, Guillermina Belén DI – JUEZA del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 23 – LA PLATA
– Magoja, Eduardo Esteban – DEFENSOR OFICIAL, para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional – LOMAS DE ZAMORA
– Maliandi, María Alice Carolina SALVIOLI – DEFENSORA OFICIAL -para actuar ante los Fueros Criminal y Correccional- – QUILMES
– Manzi, Alberto Antonio – JUEZ del JUZGADO DE GARANTÍAS N° 3 – BAHÍA BLANCA
– Marano, Agustín – JUEZ del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 2 – LA MATANZA
– Marchiana, María Irene – DEFENSORA OFICIAL, para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional – MERCEDES
– Marino, Luciano Javier – FISCAL ADJUNTO DE CASACIÓN PENAL –
– Marotta, Sabrina Marta – AGENTE FISCAL – LOMAS DE ZAMORA
– Martinez, Diego Efraín – JUEZ de la CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL, SALA I – SAN ISIDRO
– Martinez, María Ventura – JUEZA de la CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -SALA II- – LA PLATA
– Massaccesi, Lucas – JUEZ del TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 5 – LA PLATA
– Miranda, Patricia Vanesa – DEFENSORA OFICIAL, para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional – SAN ISIDRO
– Molins, Edgardo Pablo – JUEZ de CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL – MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ
– Mora, Rocío Mailén GONZALEZ – JUEZA de TRIBUNAL DEL TRABAJO N° 4 – SAN MARTÍN
– Moran, Lucas Nahuel – JUEZ de TRIBUNAL DEL TRABAJO N° 4 –
– Muñoz, Pablo – JUEZ de la CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -SALA II- – LA PLATA
– Natalia, Lorena – AGENTE FISCAL – LA MATANZA
– Nievas, Juan Pedro – DEFENSOR OFICIAL, para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional – LA PLATA
– Nolfi, Ignacio Juan Domingo – DEFENSOR DE CASACIÓN PENAL –
– Nuccitelli, Sandra Viviana – DEFENSORA OFICIAL, para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional – MAR
– Ocampo, Matías Manuel – JUEZ DEL JUZGADO DE GARANTÍAS N° 5 –
– Ochoa, Sebastián Hernán CARREIRA – JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL -SALA II- – LA MATANZA
– Paoltroni, María Virginia – JUEZA de JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL PARTIDO DE GENERAL ALVEAR – AZUL
– Paparone, María José – JUEZA del TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 2 –
– Parello, Aldana Valeria – DEFENSORA OFICIAL, para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional – MORÓN
– Parra, Gastón Eduardo – DEFENSOR OFICIAL, para actuar ante el Fuero Civil, Comercial y de Familia – MERCEDES
– Pastorino, Griselda Nora – JUEZA de la CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL, SALA I – QUILMES
– Patetta, Leandro Ariel – AGENTE FISCAL – LOMAS DE ZAMORA
– Patiño, María Fabiana – JUEZA de JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 4 – JUNÍN
– Paz, María Laura – JUEZA del CUERPO DE MAGISTRADOS SUPLENTES, para actuar ante el fuero Laboral, REGIÓN 2, DEPARTAMENTOS JUDICIALES LA MATANZA, MERLO, MORÓN, SAN ISIDRO Y SAN MARTÍN –
– Pazzano, Natalia – DEFENSORA OFICIAL- para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional-del DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA – LOMAS DE ZAMORA
– Pellegrino, Romina Florencia – AGENTE FISCAL – LOMAS DE ZAMORA
– Picardi, Romina Gisele – DEFENSORA OFICIAL, para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional – MORÓN
– Porfido, Nicolás Ángel – JUEZ del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 1 – MERCEDES
– Portillo, Claudia Eugenia – JUEZA del JUZGADO DE FAMILIA N° 3 – LA PLATA
– Pucci, Roberto Daniel – AGENTE FISCAL – LOMAS DE ZAMORA
– Quinteros, Facundo Jorge – JUEZ del TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 2 –
– Retamales, Georgina María – JUEZA del TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 9 –
– Reyes, Analía Verónica – JUEZA del TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 3 –
– Reynoso, José Miguel – AGENTE FISCAL – LOMAS DE ZAMORA
– Ricardo, Claudia Verónica – JUEZA de TRIBUNAL DEL TRABAJO N° 3 –
– Ricca, María Sol GARCIA – DEFENSORA OFICIAL -para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional-del DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN MARTÍN – SAN MARTÍN
– Rijavec, María Eugenia – JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA N° 2 – MERCEDES
– Rivero, Lucio Ezequiel – AGENTE FISCAL – MORÓN
– Romano, Pedro Leonardo – JUEZ de TRIBUNAL DEL TRABAJO N° 3 – LA MATANZA
– Romaszczuk, Luis Oscar – JUEZ de TRIBUNAL DEL TRABAJO N° 5 – LA MATANZA
– Romero, Marcelo Enrique – JUEZ de la CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL – MERCEDES
– Rosa, Diego Alfredo – JUEZ de TRIBUNAL DEL TRABAJO N° 1 – QUILMES
– Rossello, Gabriela Andrea – JUEZA DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL, SALA I – MERCEDES
– Russi, Agustina – AGENTE FISCAL – MERCEDES
– Sagastume, Pilar – DEFENSORA OFICIAL -para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional- – LA MATANZA
– Santamarina, Pablo Hernán – DEFENSOR GENERAL DEPARTAMENTAL – PERGAMINO
– Santillán, Karina Elizabeth – JUEZA del TRIBUNAL DEL TRABAJO N° 2 – LA MATANZA
– Sarde, Sebastián Manuel – JUEZ del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 3 – AZUL
– Schemberger, Mariana Soledad – JUEZA del TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 1 – MERLO
– Schuhmann, Leonardo – DEFENSOR OFICIAL, para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional – LOMAS DE ZAMORA
– Sessarego, Güendalina – JUEZA del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 3 – LA PLATA
– Silva, Juan Agustín – JUEZ de la CÁMARA PRIMERA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL -SALA I- – LA PLATA
– Simon, Orlando Oscar – JUEZ de JUZGADO DE PAZ LETRADO EN EL PARTIDO DE GENERAL LA MADRID – AZUL
– Singla, Juan Leopoldo – JUEZ de la CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL – JUNÍN
– Scopelleti, Natacha Soeledad – AGENTE FISCAL – MERLO
– Seminara, Andrea Soledad – AGENTE FISCAL – SAN ISIDRO
– Strobino, Nicolás Horacio – JUEZ del JUZGADO DE FAMILIA N° 1 – SAN ISIDRO
– Surgen, Daniel Oscar – JUEZ de la CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL – NECOCHEA
– Swida, Alejandra – JUEZA del TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 5 – QUILMES
– Tabacman, Claudia Gabriela – JUEZA DEL JUZGADO DE FAMILIA N° 11 – LA MATANZA
– Taranto, Hugo Damián – JUEZ del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 9 – LA PLATA
– Tomasso, Rafael Federico DI – DEFENSOR OFICIAL -para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional- – JUNÍN
– Torres, Mara Analía – AGENTE FISCAL – QUILMES
– Tripaldi, Ricardo Andrés – JUEZ DEL JUZGADO DE GARANTÍAS N° 2 – LA MATANZA
– Tropiano, Carlos Daniel – JUEZ de TRIBUNAL DEL TRABAJO N° 6 – SAN ISIDRO
– Trotta, Ignacio Alberto – JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 6 – LA MATANZA
– Urquiza, Luis Daniel José DE – JUEZ del TRIBUNAL DEL TRABAJO N° 7 – SAN ISIDRO
– Vaamonde, Javier Fernando FARULLA – DEFENSOR OFICIAL, para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional – MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ
– Valle, Andrea Marcela – ASESORA EN LA ASESORÍA DE INCAPACES – NECOCHEA
– Vannini, Fabiana Paola – DEFENSORA GENERAL DEPARTAMENTAL – BAHÍA BLANCA
– Varela, María Laura – DEFENSORA OFICIAL -para actuar ante los Fueros Criminal y Correccional- – QUILMES
– Viceconte, Martín Oscar – JUEZ del TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 1 – AZUL
– Viegas, Soledad Mariana – JUEZA del TRIBUNAL DEL TRABAJO N° 5 – LA MATANZA
– Vignolo, Javier Ezequiel – JUEZ DEL JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 2 – LOMAS DE ZAMORA
– Villalba, Mariángeles – JUEZA del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 2 – PERGAMINO
– Villegas, Bernardo Juan Cecilio FERNANDEZ DE – JUEZ de TRIBUNAL DEL TRABAJO – AZUL
– Viscovich, Martín Ezequiel – FISCAL GENERAL DEPARTAMENTAL – MERLO
– Wilk, Daniel Alejandro – DEFENSOR ADJUNTO DE CASACIÓN PENAL –
– Yesari, Christian Alberto – JUEZ de la CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL – SALA I- – BAHÍA BLANCA
– Ysnardez, Mariano Javier – JUEZ del JUZGADO EN LO CORRECCIONAL N° 2 – MORÓN
– Zanardi, Pedro Alejandro – DEFENSOR OFICIAL, para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional – PERGAMINO
– Zapiola, Diego OLIVERA – JUEZ de la CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL, SALA II – DOLORES
– Zarate, Sergio Fernando – AGENTE FISCAL – LOMAS DE ZAMORA