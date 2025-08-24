DestacadoDolores

DOLORES: CONFRONTACIÓN ENTRE DOS PERSONAS DERIVÓ EN DISPAROS Y UN HERIDO

En la mañana de este domingo, alrededor de las 8:00, una discusión entre dos hombres mayores de edad culminó con uno de ellos herido de bala.

De acuerdo a lo que se pudo saber, el conflicto se habría iniciado en inmediaciones de un local bailable y continuó cuando uno de los involucrados siguió al otro hasta proximidades de su domicilio en calle Islas Malvinas inmediaciones altura 158. Allí se produjo una nueva confrontación que terminó con disparos.

El herido de 32 años de edad, recibió dos impactos de bala y fue intervenido quirúrgicamente en el hospital local, donde permanece en recuperación.

El hecho, se originó en el marco de un conflicto personal entre las partes.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes.

EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
