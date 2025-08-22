DOLORES CELEBRÓ SU 208° ANIVERSARIO CON HISTORIA, TRADICIÓN, MÚSICA Y EL GRAN CIERRE DE G SONY

Dolores vivió un día de fiesta en el marco de su 208° Aniversario, con un programa que incluyó el acto oficial, desfile y espectáculos musicales.

Las celebraciones comenzaron con el Acto Oficial en Plaza Castelli, donde se desarrolló el tradicional desfile institucional y tradicionalista, con la participación de la Banda del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires.

En su discurso, el intendente Juan Pablo García destacó: “Dolores es identidad, tradición e historia, pero también es presente. Y en el presente los protagonistas tienen que ser ustedes: los vecinos, la comunidad y nuestras instituciones.”

Asimismo, remarcó la importancia de trabajar en conjunto para el crecimiento de la ciudad: “Creo que ningún político es indispensable, y que debemos construir sobre lo construido. Poner un ladrillo sobre otro ladrillo. Lo único que hay que destruir es la grieta.”

Finalmente, convocó a toda la comunidad a ser parte activa del futuro de Dolores: “Nuestra ciudad será más grande si todos nos ponemos la camiseta de Dolores.”

La jornada continuó por la tarde con espectáculos en la misma plaza, que contó con la presencia de la Orquesta Sinfónica de la Provincia, el Coro y Orquesta de la Escuela de Dolores, el Ballet Oficial FNG, Amigos del Camino, el Ballet Guardapampa, Majuma, el Ballet Bombo Legüero, Las Voces del Este, Pasión Tropical y el cierre de G Sony.

Además, una multitud colmó la plaza durante toda la tarde disfrutando de los espectáculos y el Paseo de Emprendedores.

Las actividades en el marco del 208° Aniversario continúan hoy con la inauguración del Museo Brughetti Castagino, a las 19 horas en la sede de la Secretaría de Cultura.