DOLORES CELEBRARÁ EL DÍA DEL NIÑO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

La Municipalidad de Dolores invita a todas las familias a participar del gran festejo por el Día del Niño, que se llevará a cabo el próximo domingo 17 de agosto a las 15:00 horas en el Polideportivo Municipal.

La jornada estará llena de juegos, recreación, deporte, música y mucha diversión, pensada especialmente para que los más chicos disfruten de su día en compañía de amigos y familiares.