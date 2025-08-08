DOLORES: ASÍ REGISTRARON LAS CÁMARAS DEL COM AL VENTO INVESTIGADO POR ESTAFAS BAJO LA MODALIDAD ‘CUENTO DEL TÍO’ EN DISTINTAS LOCALIDADES

En la jornada de hoy, personal policial logró aprehender a cuatro personas sospechadas de integrar una banda que habría intentado cometer estafas bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”.

El hecho se originó luego de que operadores del Centro de Monitoreo (COM) de Dolores detectaran en la ciudad un vehículo Volkswagen Vento, coincidente con el utilizado en casos registrados el día anterior en Chascomús y Lezama.

Al advertir su presencia, móviles policiales iniciaron un seguimiento que derivó en una persecución por distintas calles: desde Libres del Sur hasta Colonia, continuando por América hasta las vías del ferrocarril. Allí, el rodado quedó atascado y sus ocupantes intentaron huir a pie.

Dos personas —un hombre y una mujer— fueron alcanzadas de inmediato, mientras que los otros dos lograron avanzar unos metros antes de ser finalmente interceptados.

En el operativo intervinieron el Jefe Departamental, el COM, el gabinete externo de la UPPL y personal de la Comisaría.

La investigación está a cargo de la fiscal Mónica Ferré y los detenidos quedaron a disposición de la UFI N.º 9 de Chascomús, dado que el primer hecho ocurrió en esa ciudad y el segundo en Lezama.