CONDENARON A UN COMERCIANTE DOLORENSE POR EL HOMICIDIO DE UN VECINO

El Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial Dolores dictó una pena de 8 años de prisión para un vecino de la ciudad, en el marco de un proceso abreviado por un hecho ocurrido en julio de 2022.

De acuerdo con lo establecido en la causa, aquella noche se produjo una discusión entre dos personas en calle Ameghino al 900, que lamentablemente terminó con la muerte de uno de los involucrados tras recibir una herida de arma blanca.

La víctima fue trasladada al Hospital Municipal, donde pese a la atención médica perdió la vida.

P. E. Ludueña, de 54 años, cumplía prisión domiciliaria en Las Toninas mientras avanzaba el proceso judicial. La sentencia estableció que deberá cumplir ocho años de prisión.