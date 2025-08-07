AvisosDolores

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL HOSPITAL SAN ROQUE: CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31 del Estatuto Social que rige la Institución, se convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día martes 16 de septiembre de 2025 a las 18.00 horas en la Sala de Conferencias de la Municipalidad de Dolores (San Martín N° 291), con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
  1. Designación de dos asambleístas para firmar el acta.-
  2. Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Inventario, Cuenta de Ganancias y Pérdidas por ejercicio cerrado el 30/06/2025.-
  3. Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado el 30/06/2025.-
  4. Renovación de la totalidad de la Comisión Directiva por un año
NOTA: se tendrá en cuenta para el quórum lo dispuesto por el art. 32 del Estatuto.-
ANALIA V. M. de DÍAZ
Presidenta
Dr. FRANCISCO STEA
Secretario
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

