ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL HOSPITAL SAN ROQUE: CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31 del Estatuto Social que rige la Institución, se convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día martes 16 de septiembre de 2025 a las 18.00 horas en la Sala de Conferencias de la Municipalidad de Dolores (San Martín N° 291), con el fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Designación de dos asambleístas para firmar el acta.- Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Inventario, Cuenta de Ganancias y Pérdidas por ejercicio cerrado el 30/06/2025.- Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado el 30/06/2025.- Renovación de la totalidad de la Comisión Directiva por un año

NOTA: se tendrá en cuenta para el quórum lo dispuesto por el art. 32 del Estatuto.-

ANALIA V. M. de DÍAZ

Presidenta

Dr. FRANCISCO STEA

Secretario