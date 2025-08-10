ACTO EN MEMORIA DE ABEL FLEURY A 67 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

Esta mañana, en el cementerio local, se realizó un emotivo homenaje en memoria de Abel Fleury, “Poeta de la Guitarra” y una de las figuras más emblemática de la música popular argentina.

Organizado por la Asociación Peña Abel Fleury y con el auspicio de la Municipalidad de Dolores, el encuentro reunió a vecinos, que con respeto y admiración, evocaron la vida y obra del artista. A 67 años de su fallecimiento, su música sigue trascendiendo generaciones, manteniendo vivo un legado cultural que forma parte de la identidad dolorense.