Dolores – Chocó contra un árbol y reaccionó contra el personal policial: fue aprehendido

Este lunes, un joven de 21 años fue aprehendido luego de protagonizar un incidente en la intersección de las calles Rauch y Colón de Dolores.

El conductor, que se desplazaba en una camioneta Volkswagen Amarok, perdió el control del vehículo e impactó contra un árbol.

Al solicitarle la documentación y comunicarle que debía someterse a un test de alcoholemia, el joven reaccionó de manera violenta contra los efectivos, aunque sin llegar a ocasionar lesiones ni daños.

Ante esta situación, fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. Además, se labró la correspondiente infracción de tránsito y el vehículo fue secuestrado en el marco de la Ley 24.449.