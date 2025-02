DOLORES: SE IMPLEMENTAN ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE EL ALERTA POR RIESGO EXTREMO DE INCENDIOS FORESTALES

Las condiciones climáticas reinantes son propicias para que se generen incendios forestales.

En este contexto, se realizó una reunión en la que participaron el Comisario Bustamante Walter jefe del Cuartel de Bomberos, la asesora de ambiente municipal Carolina Quinteros, el Subsecretario de Obras Públicas, Ariel Rico y el Coordinador de Defensa Civil, Gonzalo Tavela, con el objetivo de implementar medidas en la prevención de incendios y la coordinación en futuros incidentes.

Hay que recordar que, desde noviembre a marzo está prohibida la quema controlada sin la supervisión de Bomberos.

Además, desde el Cuartel Dolores detallaron que, desde el 1 de enero al 3 de febrero tuvieron 20 salidas para sofocar incendios que fueron causados por la negligencia.

Para evitar este tipo de siniestros es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones

– No arrojar al suelo colillas de cigarrillo ni fósforos. Cualquier chispa o llama puede causar un incendio.

– No tire trozos de vidrio, botellas, desperdicios o cualquier tipo de material combustible que pueda originar un incendio.

– No encienda fogatas.

– Avise a los siguientes

– Aléjese del lugar en sentido contrario a la dirección del viento.

Teléfonos de Emergencia: 100 Cuartel Bomberos Dolores – 103 Defensa Civil Dolores