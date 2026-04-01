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1er. Torneo de damas de la Liga Dolorense de Tenis 8 abril 2026

 Se jugó el 1er. Torneo de damas de la Liga Dolorense de Tenis, teniendo como organizador al Club Sarmiento, con la colaboración del Polideportivo, en las categorías dobles de Intermedia, dobles 2da.-3era. y singles de 4ta. En este torneo, participaron tenistas de Castelli.

RESULTADOS

Dobles 1era.-Intermedia: Se jugó por zona, resultando campeonas, Gisela Arévalo-Carolina Sepero, segundas fueron Viviana Morete-Maru Ali, terceras Maru Carugatti –Lila Napolitano.

Dobles 2da.-3ra.: Evangelina Rosas-Ana Clara Fernández vencieron a Marie Alam-Valentina Fiad por 6-4 y 6-0.

Semifinalistas: Andrea Luna-Agustina Díaz y Ana Lía Etchart-Natalia Cornaglia.

4ta. Singles: Se jugó por zona, siendo campeona Eugenia Hernández, el 2do puesto fue para Valentina Fiad, 3ra. Ana Miranda de Castelli, 4ra. Lucía Escudero.

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Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
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