Etchevarren reconoció a José María “Tato” Cepeda

El Intendente Camilo Etchevarren, reconoció al vecino José María “Tato” Cepeda por su trayectoria en el trabajo rural. Lo acompañaban su esposa y Analía Egaña.

“Estamos distinguiendo al vecino José María Tato Cepeda por su actividad vinculada al campo y fue carnicero también”, indicó el Jefe Comunal, que agregó “es un gusto para nosotros reconocer a un hombre de bien, de una familia tradicional, reconocida, que dedicó toda su vida al trabajo. Desde nuestra gestión creemos que estos valores son necesarios en la sociedad actual”.

“Toda mi vida me dedique al trabajo rural en Dolores y la zona”, expresó Cepeda, que acotó “entre esos trabajos recuerdo Santo Domingo, con Galdos, con Platini, firmas que ya no existen. Le alambre a varios vecinos de la zona, como a Blancuzzi. Trabajé en Lavalle y Conesa. En el paraje Sol de Mayo estuve once años con Rollie. En la ciudad fui carnicero durante 23 años en la carnicería Sol de Mayo, donde estuve al frente hasta hace 9 años. Si volviera a vivir pondría nuevamente carnicería. Muchas gracias por este reconocimiento”.