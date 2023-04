Juicio por el asesinato de Octavio Manganiello-

En la primera jornada del juicio por la muerte de Octavio, el padre del joven asesinado, Daniel Manganielo, estuvo presente y expresó su deseo de que la ex pareja de su hijo, Rosa de los Santos, sea condenada por su crimen. Según Manganiello, esto le daría cierta tranquilidad a su hijo fallecido, ya que considera que de los Santos “es un monstruo que no debería estar en libertad para evitar que cause más daño a otra familia”.

Manganiello, como padre que ha perdido a su hijo de una manera cruenta, espera que la sentencia sea condenatoria y que de alguna forma pueda aliviar su dolor. Sin embargo, también expresó su preocupación porque “la violencia de género ha sido inversa en este caso. Aunque es cierto que las mujeres han sufrido a lo largo de los años este flagelo, también los hombres lo sufren y este es un ejemplo cabal y lamentable de ello”. Octavio era una persona amable y buena, pero fue víctima de la violencia de pareja por parte de Rosa de los Santos, lo que demuestra que los hombres también pueden ser víctimas de este tipo de violencia.

Ingreso a Tribunales de Rosa de los Santos. Video Gentileza: Dos por la Noticia

En conclusión, el caso de Octavio es un triste recordatorio de que la violencia de pareja no discrimina género y que es importante tomar medidas para prevenirla y erradicarla en todas sus formas.

La palabra de Daniel Manganiello. Video Gentileza: Dos por la Noticia