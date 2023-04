Por ruidos molestos y falta de documentos secuestran motos en Dolores

Personal policial llevó a cabo la interceptación de dos motocicletas en la intersección de calles Cramer y Belgrano.

La primera moto interceptada fue una Zanella 150 CC, de color negro, conducida por un ciudadano que circulaba sin seguro. Además, se constató que el vehículo emitía ruidos que excedían los límites reglamentarios debido a que contaba con un escape no original. Por esta razón, se procedió a labrar una infracción por los artículos 40 Inc. C y 48 Inc. W de la Ley 24.449, con intervención del Juzgado de falta Municipal de Dolores. La motocicleta fue secuestrada y quedó alojada en dependencia local.

Poco después, en el mismo lugar, se procedió a la interceptación de otra moto, una Zanella 150 CC de color blanco y negro, conducida por un joven de 27 años. Al verificar los datos del vehículo, se comprobó que tenía prohibición de circular y sin seguro. Además, se constató que emitía ruidos que excedían los límites reglamentarios debido a la falta de un escape original. Por esta razón, se labró otra infracción por los artículos 40 Inc. C y 48 Inc. W de la Ley 24.449, con intervención del Juzgado de falta Municipal de Dolores. La moto también fue secuestrada y quedó alojada en dependencia local.