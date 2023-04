El Parque Termal de Dolores con un lleno total en Semana Santa

Vecinos y turistas disfrutan de sus aguas termales y actividades recreativas.

El Parque Termal Dolores es uno de los destinos turísticos más populares de la región, y este finde semana no fue la excepción. Miles de personas se dieron cita para disfrutar de sus múltiples atracciones, como piscinas termales, toboganes y áreas de picnic, entre otros.

Además, el parque ofreció una gran variedad de actividades para todas las edades, incluyendo música, actividades deportivas y muchas más opciones de entretenimiento.

Las autoridades locales se mostraron muy satisfechas con la gran cantidad de visitantes que acudieron al parque durante esta Semana Santa. Este éxito es una muestra del gran potencial turístico de la región y de la importancia de fomentar el turismo interno para la reactivación económica.

Si aún no has visitado el Parque Termal Dolores, no te preocupes, aún estás a tiempo de hacerlo. El parque permanecerá abierto durante los próximos días y semanas, ofreciendo una experiencia inolvidable para toda la familia. ¡No te lo podes perder!