Se recordó en Dolores el “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”

En el Monumento a los Caídos en Malvinas, que se encuentra en el Cementerio de nuestra ciudad, se realizó el acto por el “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”, organizado por el Club Argentino de Servicio 2 Abril, que como todos los años acompaña la Municipalidad de Dolores.

Se encontraban presentes, familiares de los Héroes de Malvinas, el Intendente Camilo Etchevarren, integrantes del Club Argentino de Servicios 2 de Abril, funcionarios municipales, la Inspectora Distrital, Adriana Iribarne y el Padre Alejandro Mengucci.

En el comienzo se recibió la Bandera de Ceremonia, con abanderado y escoltas de la Escuela Media N° 5 “Héroes de Malvinas” y se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Posteriormente el Párroco de la Iglesia Nuestra Señora de los Dolores, P. Alejandro Mengucci, elevó una oración en memoria de los caídos en la guerra.

Luego, autoridades del Club Argentino de Servicios 2 Abril, del Municipio, Educativas y vecinos de la comunidad, colocaron ofrendas florales en el Monumento que recuerda a los Caídos en Malvinas.

Juan Manuel Porréz, miembro del Club Argentino de Servicio 2 de Abril, brindó unas palabras y en un fragmento de su discurso señaló “es importante que comprendamos que la mejor manera de honrar la memoria de los caídos por la Patria es continuar la lucha que ellos iniciaron con su valentía, pero continuarla en el sentido de la paz, el diálogo y el compromiso con su país. Nunca la guerra será la respuesta a la solución a ningún problema y es esa la enseñanza que debemos pregonar a las futuras generaciones que construyan desde el amor y la paz y nunca desde el odio o el rencor”.

Por su parte la Presidente del Consejo Escolar, Laura Clavero expresó “el 2 de Abril es uno de los momentos más importantes de nuestra historia actual, es por ello que deseamos y debemos recordar a los protagonistas de la Guerra de Malvinas. El valor que demostraron al afrontar no solo en las duras e injustas condiciones de lucha, sino también lo que han tenido que soportar el resto de sus vidas los que lograron el regreso al continente, como también los familiares de los que no pudieron, hace que cada año dediquemos un tiempo para agradecer su entrega por la defensa a nuestra Patria. Recordarlos y homenajearlos nos llena de tristeza, porque las guerras traen dolor, muerte, separación familiar, de amigos; debemos valorar enormemente lo que los ex combatientes han vivido durante y después de ese acontecimiento que marco a fuego la historia de nuestro país”.

En otro tramo de su discurso, Laura Clavero indicó “que un enfrentamiento generado en un contexto de decisiones políticas muy complejas; hoy en el compromiso de una revisión histórica, reflexiva y critica, sobre este acontecimiento que dejo un triste saldo de muchas vidas perdidas y otras tantas con importantes secuelas: angustia, falta de respuestas e incertidumbre, heridas físicas y emocionales, Malvinas siempre está presente a través de relatos, documentales, imágenes, un discurso, todo eso hace que se abra un abanico de sentimientos en el que aparecen aquellos por lo vivido, y por los caídos; como también el lema Las Malvinas son Argentinas”.

Además, la funcionaria agregó “en la actualidad, el reclamo sigue latente, la herida sigue abierta; el agradecimiento, el recuerdo de aquellos jóvenes soldados que ofrendaron su vida por la Patria nos debe invitar a reflexionar que

el mejor modo de homenajearlos no es solo acompañarlos en esta fecha tan especial, sino también afirmar que la mejor manera de reclamar nuestros derechos y soberanía es a través del diálogo sostenido y consensuado, siendo la paz el único modo para lograrlo, y no hay verdadera paz sino viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad”.

“A todos nuestros ex combatientes y a los caídos en la Guerra de Malvinas, nuestro eterno agradecimiento por haber defendido nuestro suelo, por lo que han hecho por nuestra Patria. Gratitud, honra y honor para ellos”, finalizó la Presidente del Consejo Escolar.

Para dar cierre al emotivo acto se entonó la marcha de Malvinas.