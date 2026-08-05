LA SOCIEDAD RURAL DE DOLORES DESTACÓ LOS TRABAJOS HIDRÁULICOS REALIZADOS EN EL CANAL 1

La Sociedad Rural de Dolores destacó los trabajos realizados por la Dirección Provincial de Hidráulica en conjunto con la Municipalidad de Dolores en el Canal 1, en el marco de las acciones preventivas ante el pronóstico de lluvias para los próximos días.

A través de una publicación en sus redes sociales, la entidad informó que se llevó adelante la apertura de la obra de retención del Canal 1, una intervención que permitió estabilizar el nivel del cauce y descomprimir la situación hídrica actual en la cuenca.

Según señalaron, estas tareas forman parte de las acciones de manejo y prevención que buscan reducir riesgos frente a posibles eventos climáticos y mejorar el funcionamiento del sistema hidráulico de la región.

“Seguimos acompañando y difundiendo las acciones que contribuyen al manejo y prevención de situaciones hídricas en nuestra región”, expresaron desde la Sociedad Rural de Dolores.