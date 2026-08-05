DOLORES CONTINÚA CONSTRUYENDO SU AGENDA ESTRATÉGICA CON NUEVAS JORNADAS PARTICIPATIVAS

La Municipalidad de Dolores invita a la comunidad a participar de una nueva instancia de las actividades de la Agenda Estratégica “Dolores hacia el futuro”, un espacio de participación ciudadana que busca construir, de manera colectiva, una visión de desarrollo para la ciudad a largo plazo.

En el marco de este proceso, el jueves 6, a las 18:00 horas, en el Centro Universitario Dolores (Buenos Aires 545), se llevará a cabo la presentación del diagnóstico, instancia en la que se compartirán los principales resultados del análisis realizado sobre la realidad actual de Dolores. Este encuentro permitirá conocer los ejes identificados y servirá como punto de partida para continuar avanzando en la planificación estratégica de la ciudad.

Posteriormente, el viernes 7, a las 17:00 horas, también en el Centro Universitario, se desarrollará una nueva jornada de talleres participativos, donde vecinos, instituciones, organizaciones y representantes de distintos sectores podrán aportar ideas, debatir propuestas y contribuir a la construcción colectiva de una visión de futuro para Dolores.

Se contará nuevamente con la presencia del arquitecto Rubén Pesci, reconocido profesional en planificación urbana y desarrollo sostenible, quien está a cargo de la Dirección Técnica de estas actividades. Con experiencia en ciudades de Argentina y del exterior, Pesci brinda herramientas para la elaboración de una visión integral y de largo plazo para Dolores.

La Agenda Estratégica no constituye un plan cerrado, sino un proceso abierto de construcción colectiva que reúne a instituciones, organizaciones, el sector privado y vecinos, con el objetivo de proyectar una ciudad moderna, sostenible y preparada para los desafíos de los próximos años.

Quienes deseen participar o recibir más información pueden comunicarse al 2245 50-0257.