“Gobernar no es empezar la historia de nuevo”: la UCR de Dolores rechazó el cambio de nombre del Estadio Arturo Umberto Illia

La Unión Cívica Radical de Dolores aprobó por unanimidad un documento institucional en el que expresa su rechazo al proyecto de ordenanza que propone modificar la denominación del Estadio Cubierto Presidente Arturo Umberto Illia, al considerar que la iniciativa afecta principios básicos de convivencia democrática y respeto por las decisiones institucionales de la ciudad.

Documento UCR ESTADIO ILLIA

El documento fue debatido y suscripto por la totalidad de los dirigentes presentes durante la reunión de la Mesa Directiva y referentes partidarios realizada este miércoles en el Comité de Distrito, luego de un amplio intercambio de opiniones sobre el alcance institucional de la iniciativa.

Para el radicalismo, el debate trasciende el nombre de un edificio público. “Las ciudades construyen su identidad incorporando su historia, no reemplazándola cada vez que cambia un gobierno”, sostiene el documento, que advierte sobre el precedente que implicaría modificar una denominación aprobada oportunamente por unanimidad del Honorable Concejo Deliberante sin que exista una causa jurídica o institucional que lo justifique.

La UCR recordó además que, desde el inicio de esta nueva etapa partidaria, ha acompañado iniciativas impulsadas por el Departamento Ejecutivo cuando las consideró beneficiosas para Dolores, como el reconocimiento nacional de la Torta Argentina, y participa activamente del Plan Estratégico de la ciudad. Precisamente por esa vocación de diálogo, expresó su preocupación porque una decisión de fuerte contenido simbólico e institucional no haya sido previamente discutida con las fuerzas políticas y las instituciones de la comunidad.

Asimismo, el radicalismo sostuvo que el deporte dolorense enfrenta desafíos que requieren planificación, inversión y políticas de Estado construidas con amplia participación. En ese sentido, consideró que la ciudad necesita convocar a clubes, deportistas, profesores, dirigentes e instituciones para diseñar una política deportiva de largo plazo y que ese debería ser hoy el verdadero debate. “Modificar el nombre de un estadio no contribuye a resolver esos desafíos ni fortalece la agenda que el deporte de Dolores necesita”, señalaron.

“Una democracia no se fortalece solamente cuando respeta el resultado de las elecciones; también cuando respeta las decisiones institucionales adoptadas democráticamente por quienes pensaban distinto”, concluye el documento, reafirmando que los gobiernos cambian, pero las instituciones y la memoria colectiva de una ciudad deben permanecer.