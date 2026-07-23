Villa Gesell – Tres allanamientos por picadas ilegales: secuestran motos, celulares y un arma

Una investigación por la organización y participación en picadas ilegales de motocicletas derivó en la realización de tres allanamientos en Villa Gesell, donde fueron secuestrados vehículos, teléfonos celulares, un arma de fuego y municiones. Además, dos hombres fueron aprehendidos durante los procedimientos.

La causa se inició a partir de tareas investigativas impulsadas por personal policial para identificar a los responsables de maniobras peligrosas y pruebas ilegales de velocidad que se realizaban en distintos sectores de la ciudad, conductas que representan un grave riesgo para peatones y otros conductores y que se encuentran contempladas en el artículo 193 bis del Código Penal.

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó la realización de tres allanamientos, llevados a cabo de manera conjunta por efectivos de la SubDDI Villa Gesell, la Estación de Policía Comunal IV y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD). Como resultado de los operativos fueron secuestradas dos motocicletas Honda, tres teléfonos celulares, una carabina calibre .22, municiones de distintos calibres y vainas servidas.

Durante los procedimientos fue aprehendido un joven, quien posteriormente recuperó la libertad conforme a lo dispuesto por la Fiscalía. En otro de los allanamientos también fue aprehendido un hombre mayor de edad por el delito de tenencia de arma de fuego, tras el hallazgo de la carabina y las municiones, recuperando igualmente la libertad en los términos establecidos por el Código Procesal Penal.

La investigación es llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción interviniente, con intervención del Juzgado de Garantías correspondiente, y se enmarca en una serie de acciones destinadas a combatir las picadas clandestinas y las maniobras temerarias que ponen en peligro la seguridad de la comunidad.