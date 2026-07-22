Feroz temporal de nieve: localidades aisladas y paredones de nieve de cuatro metros

El intenso fenómeno climático azota con fuerza la región cordillerana de Mendoza, Neuquén, San Juan y Catamarca.

Un temporal de nieve sacudio a las provincias de Mendoza, San Juan, Neuquén y Catamarca durante las últimas 48 horas, provocando el aislamiento de múltiples localidades cordilleranas.

Los comités de emergencia provinciales y las fuerzas de seguridad trabajan a contrarreloj para despejar las rutas obstruidas y brindar asistencia a los pobladores rurales que quedaron confinados en sus hogares debido a la magnitud del fenómeno climático.

Las intensas y constantes precipitaciones generaron una acumulación que, en los puntos más críticos de la cordillera, alcanzó los cuatro metros de altura, llegando incluso a cubrir de manera total las estructuras de algunas viviendas.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos de la región, se prevé una breve ventana de tregua climática para las próximas 24 horas, lo que facilitará el despliegue de las maquinarias viales, antes de que un nuevo frente inestable vuelva a desencadenar más nevadas.

Operativos de rescate y rutas intransitables

Ante la gravedad de la situación, los equipos de rescate focalizan sus tareas en dos frentes urgentes: la localización de personas en parajes vulnerables y la evacuación o resguardo del ganado caprino y ovino.

La prioridad de las autoridades civiles es asegurar el abastecimiento de víveres e insumos básicos para aquellas familias que optaron por no abandonar sus hogares, comunidades que habitualmente cuentan con reservas e infraestructura para subsistir varios días bajo contingencias invernales.

Por su parte, efectivos de la Gendarmería Nacional intentan abrir brechas en los caminos principales, aunque advirtieron que la rehabilitación completa de las calzadas demorará varios días. Las autoridades viales señalaron que la visibilidad nula y el espesor del manto blanco impiden por el momento evaluar fehacientemente el estado real y los daños estructurales que sufrieron las rutas tras el paso de la tormenta.

Ola polar: las localidades patagónicas más frías de la jornada

En sintonía con las complicaciones climáticas que sufre la zona de la cordillera, el territorio nacional experimentó una nueva madrugada de temperaturas extremas que se extendió durante toda la franja matutina de este miércoles. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que al menos 13 centros urbanos del país iniciaron el día con marcas térmicas inferiores a los 0°C.

La provincia de Santa Cruz polarizó los registros más crudos de la jornada. La ciudad de El Calafate se posicionó como la localidad más fría de la Argentina al registrar una temperatura mínima de -16,2°C a las 7:00 de la mañana. El segundo escalón del podio invernal le correspondió a Perito Moreno con -12,8°C en las primeras horas del día, mientras que la ciudad fueguina de Río Grande completó el ranking nacional al registrar una marca de -7,3°C.