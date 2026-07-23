Política EconomiaPortada

Provincia aclaró que los cambios en las licencias profesionales los definió Nación

El Ministerio de Transporte bonaerense sostuvo que los nuevos requisitos y costos para obtener o renovar las licencias interjurisdiccionales surgen de la normativa nacional.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires salió a aclarar el alcance del nuevo régimen de licencias profesionales interjurisdiccionales, luego de los cuestionamientos surgidos por los cambios en el trámite y el fuerte incremento de los costos para los trabajadores del transporte.

A través de un comunicado difundido, la cartera que conduce Martín Marinucci señaló que la Provincia está adherida al Sistema Nacional de Licencias de Conducir desde 2010 y que, en este marco, cumple las funciones que el Estado nacional delegó a las jurisdicciones para la emisión de las Licencias Nacionales de Conducir profesionales de carácter interjurisdiccional.

En ese sentido, el Gobierno bonaerense remarcó que las condiciones para obtener y renovar estas licencias no fueron definidas por la Provincia, sino que derivan de las modificaciones introducidas por el Gobierno nacional mediante el Decreto N.º 196/2025 y de la reglamentación establecida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

La reforma nacional eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) como trámite y credencial independiente. Desde entonces, la habilitación para realizar transporte entre jurisdicciones se instrumenta mediante las Licencias Nacionales de Conducir profesionales de las clases C, D y E, cuya emisión está a cargo de las provincias que firmaron los convenios de delegación correspondientes con la ANSV.

Respecto al fuerte aumento del trámite (superior al 1200%), la Provincia explicó que el nuevo régimen nacional establece que las evaluaciones psicofísicas, las capacitaciones y las evaluaciones teórico-prácticas deben realizarse exclusivamente con prestadores registrados y habilitados por la ANSV.

Según indicó, el nuevo régimen “no establece una tarifa nacional de referencia”, por lo que los valores son fijados y cobrados directamente por cada prestador, sin intervención económica de la Provincia ni de los municipios.

Por otra parte, ante las dificultades de implementación y la limitada oferta de prestadores habilitados en distintas regiones, el Ministerio de Transporte bonaerense dispuso una prórroga excepcional de 60 días para el vencimiento de las licencias alcanzadas por el nuevo régimen.

Finalmente, la Provincia manifestó su preocupación porque el esquema nacional deja a los trabajadores sujetos a un mercado de prestadores privados sin una tarifa de referencia, lo que, según advirtió, puede generar diferencias significativas de costos y afectar el acceso equitativo al trámite.

Espacio Publicitario

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.

Farmacia de Turno en Dolores

Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

PortadaSociedad

MADARIAGA | Investigan presuntas irregularidades en el caso de la ambulancia denunciada como robada: allanamientos y sospechas de una supuesta falsa denuncia

Política EconomiaPortada

ARBA evitó que $8.500 millones quedaran inmovilizados en Ingresos Brutos

Política EconomiaPortada

Caputo presentó la ampliación de la Inocencia Fiscal: “Los dólares en el colchón son mal negocio”

Política EconomiaPortada

El Gobierno nombró a 12 nuevos jueces

PortadaSociedad

Feroz temporal de nieve: localidades aisladas y paredones de nieve de cuatro metros

PortadaSociedad

El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires declaró la emergencia “epidemiológica y ética” por la caída de la cobertura en vacunación

Política EconomiaPortadaSociedad

La Provincia realiza la limpieza de canales en Saladillo

InternacionalesPortada

Cinco muertos y 100.000 aislados por el temporal en Coquimbo y Atacama en Chile

General GuidoPortada

El Ministerio de Ambiente fortalece el trabajo conjunto con General Guido para impulsar políticas ambientales locales

Mar del PlataPolítica EconomiaPortada

Panaderos denuncian que la obra social dejó sin cobertura a más de mil afiliados

InternacionalesPortada

Irán lanzó nuevos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Jordania

Política EconomiaPortada

Abogados advierte una “desintegración sin precedentes” en las máximas instancias judiciales

Mostrar más