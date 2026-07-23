Provincia aclaró que los cambios en las licencias profesionales los definió Nación

El Ministerio de Transporte bonaerense sostuvo que los nuevos requisitos y costos para obtener o renovar las licencias interjurisdiccionales surgen de la normativa nacional.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires salió a aclarar el alcance del nuevo régimen de licencias profesionales interjurisdiccionales, luego de los cuestionamientos surgidos por los cambios en el trámite y el fuerte incremento de los costos para los trabajadores del transporte.

A través de un comunicado difundido, la cartera que conduce Martín Marinucci señaló que la Provincia está adherida al Sistema Nacional de Licencias de Conducir desde 2010 y que, en este marco, cumple las funciones que el Estado nacional delegó a las jurisdicciones para la emisión de las Licencias Nacionales de Conducir profesionales de carácter interjurisdiccional.

En ese sentido, el Gobierno bonaerense remarcó que las condiciones para obtener y renovar estas licencias no fueron definidas por la Provincia, sino que derivan de las modificaciones introducidas por el Gobierno nacional mediante el Decreto N.º 196/2025 y de la reglamentación establecida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

La reforma nacional eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) como trámite y credencial independiente. Desde entonces, la habilitación para realizar transporte entre jurisdicciones se instrumenta mediante las Licencias Nacionales de Conducir profesionales de las clases C, D y E, cuya emisión está a cargo de las provincias que firmaron los convenios de delegación correspondientes con la ANSV.

Respecto al fuerte aumento del trámite (superior al 1200%), la Provincia explicó que el nuevo régimen nacional establece que las evaluaciones psicofísicas, las capacitaciones y las evaluaciones teórico-prácticas deben realizarse exclusivamente con prestadores registrados y habilitados por la ANSV.

Según indicó, el nuevo régimen “no establece una tarifa nacional de referencia”, por lo que los valores son fijados y cobrados directamente por cada prestador, sin intervención económica de la Provincia ni de los municipios.

Por otra parte, ante las dificultades de implementación y la limitada oferta de prestadores habilitados en distintas regiones, el Ministerio de Transporte bonaerense dispuso una prórroga excepcional de 60 días para el vencimiento de las licencias alcanzadas por el nuevo régimen.

Finalmente, la Provincia manifestó su preocupación porque el esquema nacional deja a los trabajadores sujetos a un mercado de prestadores privados sin una tarifa de referencia, lo que, según advirtió, puede generar diferencias significativas de costos y afectar el acceso equitativo al trámite.