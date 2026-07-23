ARBA evitó que $8.500 millones quedaran inmovilizados en Ingresos Brutos

A seis meses de la puesta en marcha del régimen Riesgo 0, SAF 0, la Agencia de Recaudación bonaerense informó que más de 10 mil contribuyentes ya accedieron al recálculo automático de las alícuotas de retención y percepción de Ingresos Brutos.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que, a seis meses de la implementación del régimen Riesgo 0, SAF 0, logró evitar que empresas y contribuyentes acumularan $8.476,5 millones en saldos a favor del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Según explicó el organismo, estos recursos permanecieron dentro del circuito productivo y pudieron ser utilizados para financiar capital de trabajo, sostener la actividad económica e impulsar inversiones.

Desde la puesta en marcha del régimen se registraron 18.131 solicitudes de adhesión, mientras que 10.382 contribuyentes ya accedieron al recálculo automático de las alícuotas de retención y percepción. De esta manera, los pagos a cuenta se ajustan al impuesto efectivamente determinado, evitando la generación de créditos fiscales que quedan inmovilizados.

El análisis realizado por ARBA indica que el beneficio alcanzó principalmente a los sectores de comercio y servicios, que concentran el 42,6% y el 41,7% de los casos, respectivamente. En conjunto, ambas actividades representan más del 84% de los contribuyentes alcanzados por el régimen.

En tanto, la industria y minería reúnen el 8,5% de los casos, la construcción el 4,2% y el sector agropecuario el 3%.

“Riesgo 0, SAF 0 representa un cambio de paradigma en la administración tributaria. Ya no se usan las retenciones como mecanismo de captura de recursos, acumulando saldos a favor para luego devolverlos“, afirmó el titular de ARBA, Cristian Girard.

El funcionario explicó que el objetivo es evitar que los regímenes de retención y percepción generen una recaudación superior a la que corresponde, lo que, según sostuvo, permite reducir la inmovilización de recursos y dar mayor liquidez a quienes producen.

Girard también señaló que la medida forma parte del proceso de modernización impulsado por ARBA para simplificar el cumplimiento tributario, reducir costos financieros y mejorar la experiencia de los contribuyentes, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de fiscalización sobre quienes incumplen.

El régimen está destinado a contribuyentes con bajo riesgo fiscal y buen nivel de cumplimiento. A través de un sistema automatizado, ARBA recalcula las alícuotas de retención y percepción para que los anticipos no superen el impuesto que efectivamente corresponde ingresar.

Según informó la Agencia, la implementación de Riesgo 0, SAF 0 se suma a una estrategia que se desarrolla desde diciembre de 2019 para reducir el impacto financiero de Ingresos Brutos sobre la producción y el empleo.

En ese período, el organismo también redujo progresivamente las alícuotas de retención y percepción, aceleró la devolución de saldos a favor —que actualmente pueden acreditarse en hasta 72 horas para solicitudes de hasta $3,5 millones— y elevó los umbrales de facturación para que miles de PyMEs dejaran de actuar como agentes de recaudación.

Además, ARBA destacó la creación del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos, al que ya adhirieron 1,5 millones de monotributistas bonaerenses.

Como resultado de este conjunto de medidas, el stock de saldos a favor se redujo desde el equivalente a tres meses de recaudación a menos de un mes. De acuerdo con los datos difundidos por el organismo, esto permitió devolver al entramado productivo bonaerense alrededor de un billón de pesos en capital de trabajo.