La Provincia realiza la limpieza de canales en Saladillo

Se intervinieron un total de 3 kilómetros sobre el canal Cabral y se avanza sobre la altura de la calle Ramón Carrillo y Saavedra.

La Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección Provincial Hidráulica, continúa con las tareas de limpieza y acondicionamiento de distintos canales en el partido de Saladillo.

La intervención se realiza en el marco del Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático y ya se finalizaron las tareas sobre el canal de la Av. Máximo Cabral. Actualmente se realizan las en el canal de la calle Ramón Carrillo y luego continuará con el de la calle Saavedra.

Con estas tareas, el objetivo es generar el control de la vegetación ribereña a través de limpieza de espejo de agua, perfilado de talud, al tiempo que se efectúan las remociones de embancamientos y sedimentación a través de dos excavadoras de brazo corto que actualmente se encuentran operativas sobre el canal de la Calle Ramón Carrillo.

El Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático es una estrategia integral destinada a fortalecer la prevención, la coordinación y la capacidad de respuesta frente a los fenómenos meteorológicos extremos que afectan cada vez con mayor frecuencia al territorio bonaerense, y, particularmente, un anticipo al fenómeno de El Niño, un evento con efectos de gran magnitud en toda la región.

El Plan tiene como objetivo ejecutar medidas estructurales y no estructurales que permitan fortalecer la capacidad de respuesta ante los efectos del cambio climático, a través de tres ejes de acción principales: monitoreo hidrometeorológico y coordinación; acciones de prevención y respuesta; y medidas estructurales.

Con este Plan, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos consolida una agenda de trabajo orientada a anticipar riesgos, proteger a las comunidades y fortalecer la resiliencia de la Provincia frente a los desafíos que plantea el cambio climático.