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El Gobierno nombró a 12 nuevos jueces

Con decretos firmados por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, el Gobierno designó a doce nuevos jueces, seis de ellos para la Capital Federal, uno para San Martín, uno para Lomas de Zamora, dos para Tucumán, uno para Posadas y uno para San Juan.

Según diferentes decretos firmados por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, publicados en el Boletín Oficial los siguientes son los magistrados designados:

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 de la Capital Federal, al doctor Juan Carlos Riccardini.
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28 de la Capital Federal al doctor Pedro Manuel Crespo.
Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal a la doctora Paula Vanesa Romeo.
Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 de la Capital Federal, al doctor Mariano Adolfo Klumpp.
Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 5 de la Capital Federal, a la doctora María Gabriela Janeiro.
Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 14 de la Capital Federal al doctor José Ignacio Polizza.
Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, Provincia de Buenos Aires, al doctor Bernardo María Rodríguez Palma
Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 3 de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, al doctor Juan Tomás Rodríguez Ponte.
Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán doctor Ángel Roger Luna Roldán.
Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Misiones, a la doctora Ruth María Ponce de León.
Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán al doctor Pablo Roberto Toledo.
Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de San Juan al doctor Leopoldo Jorge Rago Gallo, quien oportunamente fue nombrado por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto N° 2602 del 23 de diciembre de 1992 y ahora se lo designó en el cargo por el término de cinco años, a partir del 26 de agosto de 2026.
En tanto, los que fueron nombrados conjueces de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba son los doctores Maximiliano Daniel Chávez, Agustín García Fauré, Gabriel Andrés Marnich, José Eduardo Villena, Fernando Gabriel Zarabozo y la doctora Andrea Cristina Di Gregorio.

En diferentes decretos, el Gobierno designó a los siguientes vocales:

Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala V, al doctor Diego Fernando Manauta.
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala X, a la doctora María Claudia Jueguen.
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala II, al doctor Diego Javier Tula.
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala C, al doctor Javier Jorge Cosentino.
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala III, al doctor Claudio Fabián Loguarro.
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VI, a la doctora Marina Edith Pisacco.
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de Mar del Plata al doctor Santiago José Martín.
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de Salta, Sala I, al doctor Santiago French.
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de Resistencia, Chaco, a la doctora María Virginia Ise.

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