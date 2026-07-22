Caputo presentó la ampliación de la Inocencia Fiscal: “Los dólares en el colchón son mal negocio”

El ministro de Economía dijo que el objetivo es que mejore la confianza de los ahorristas y formalicen sus tenencias. Hay unos US$170.000 millones fuera del sistema.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció los cambios en la Ley de Inocencia fiscal, que serán enviados al Congreso para su tratamiento. El ministro aclaró que el “espíritu” de la norma no se modifica, sino que las alteraciones que se proponen son para que “independientemente de cuál sea el gobierno de turno, los ciudadanos van a estar cubiertos”.

“El espíritu de la ley no cambia absolutamente en nada. el objetivo sigue siendo permitirle a la gente que en el pasado se vio forzada a informalizar sus ahorros, porque estaba prohibido el acceso libre a la compra de dólares e incluso penado, que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad”, afirmó en el marco de una conferencia de prensa.

Caputo explicó desde el auditorio del Ministerio de Economía junto a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, que los cambios fueron pensados junto a expertos en impuestos sobre la base de la norma que ya está en vigencia. Dijo que tiene como objetivo “aclarar temas que hacen que los ciudadanos se queden mucho más tranquilos que, independientemente de cuál sea el gobierno de turno van a estar cubiertos ante esta situación”.

El Congreso aprobó la Ley de Inocencia Fiscal el 27 de diciembre de 2025 y entró en vigencia a principios de febrero. Pero ante las dudas de los especialistas y el bajo nivel de adhesiones, Caputo impulsó una versión renovada del proyecto. El objetivo es que los argentinos saquen los dólares del colchón y los ingresen al sistema financiero sin dar explicaciones sobre su origen ni exponerse a sanciones del fisco.

El titular de Economía aseguró que, aún con la entrada en vigencia de la norma que ahora quieren modificar, por estos días “hay una masa muy grande dólares en el colchón”, más allá de que “hay un récord de depósitos” en la divisa estadounidense. No obstante, reparó en que la distancia es grande porque “hay más de cuatro veces en lo que es ahorro debajo del colchón”.

En ese sentido, señaló que el objetivo de las modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal “es que se puedan formalizar los ahorros”. “Es una mala decisión tener los dólares en el colchón”, sostuvo y argumentó que, a pesar de que la creencia indica lo contrario, “el dólar también pierde” si está paralizado.

El ministro agregó que el ingreso de esos fondos permitiría expandir el crédito, apuntalar la actividad económica y mejorar la recaudación sin aumentar impuestos. “Tampoco nos sirve como país porque necesitamos que la economía crezca y recaudar más”, afirmó. En ese sentido, cerró con un mensaje dirigido a quienes todavía no adhieren al régimen: “Si no depositan los dólares del colchón es porque están muy mal asesorados” sostuvo.

¿Qué cambia con la nueva Ley de Inocencia Fiscal?

Además de ratificar el régimen vigente, el proyecto que impulsa el Gobierno incorpora modificaciones destinadas a dar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y despejar las dudas que, según el propio Ministerio de Economía, surgieron tras la aprobación de la primera norma.

Entre los principales cambios figura la ampliación del universo de sujetos alcanzados, incluyendo también a los grandes contribuyentes. Asimismo, se redefine el concepto de “discrepancia significativa”, ajustando los parámetros bajo los cuales ARCA podrá quebrar la presunción de exactitud de las declaraciones presentadas por los contribuyentes.

Otro de los puntos centrales apunta a la carga de la prueba. El proyecto establece que, ante una observación del organismo recaudador, el contribuyente podrá presentar una declaración jurada rectificativa y cancelar la diferencia determinada dentro de un plazo de hasta 15 días hábiles desde la notificación, evitando así consecuencias más gravosas.

La iniciativa también contempla un mecanismo de reintegro acelerado, con el objetivo de agilizar las devoluciones y reducir los tiempos administrativos para quienes regularicen su situación fiscal.

Con estos cambios, el Gobierno busca reforzar la confianza en el régimen de inocencia fiscal y convencer a quienes aún mantienen sus ahorros fuera del sistema financiero de que los incorporen a la economía formal, una apuesta clave para captar parte de los USD 170.000 millones que, según estimaciones del Banco Central citadas por Luis Caputo, permanecen “debajo del colchón”