Moreau calificó a Inocencia Fiscal como la “Ley Adorni” y dijo que “no resuelve ningún problema”

La diputada de Unión por la Patria consideró que “el Gobierno vive en una realidad paralela”. También se manifestó en contra de que se discuta la reforma electoral.

La diputada nacional Cecilia Moreau (Unión por la Patria) calificó a la nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal como “la Ley Adorni II, porque hasta ahora con la I el único que se benefició fue Adorni, porque a la Argentina no entró nada”.

“(El ministro de Economía, Luis) Caputo lo primero que tiene que hacer es traer los dólares de él”, lanzó y consideró: “No creemos que resuelva ningún problema este tipo de medidas”.

Para la massista, “el Gobierno vive en una realidad paralela; estamos discutiendo esto que ya no funcionó”, en referencia a la primera versión de la norma. Además, insistió con su rechazo al tema, en un contexto con “aumento del índice de desempleo, jubilaciones pisadas y aumento de la energía”.

“Hay un proceso de saqueo y transferencia de riquezas. No es oponernos a la ley, sino al modelo”, enfatizó.

Asimismo, la vicepresidenta primera de Diputados definió como “muy grave” el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y afirmó que la discusión “no tiene que darse solo adentro del Parlamento, sino también en la calle”, porque “van a entregar el territorio nacional”.

En declaraciones a radio Futurock, Moreau recordó que la Ley de Tierras original, sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner, fue consecuencia de que “un empresario israelí compró un pueblo de La Rioja con la gente adentro”.

“Todo eso en Argentina puede volver a pasar”, advirtió e insistió que estos temas se tratan “en medio de un proceso económico de destrucción de los sectores medios y de endeudamiento insoportable”.

Sobre otro proyecto impulsado por el Ejecutivo, la legisladora apuntó que “el Gobierno se equivoca de discutir en este momento, con todos los problemas que tenemos, una reforma electoral; mientras la realidad pasa por otro lado…”.

En esa línea, expresó que “la alianza entre el Pro y La Libertad Avanza de alguna manera se consolidó” con la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete; y opinó que a la propuesta de que no haya elecciones PASO “hay que leerla a la luz de una puja de poder entre (Mauricio) Macri y (Javier) Milei. Y estoy segura que lo van a terminar sometiendo (al expresidente)”.

En cuanto a la agenda de la oposición, Moreau resaltó las dificultades en lograr número. “A partir del cambio de la conformación del Congreso el oficialismo consolidó un número de más de 90 diputados, más todos los cómplices y aliados que tiene en nombre a la traición al mandato popular”.

“Se nos está haciendo complicado que el Congreso empiece a debatir temas que para nosotros son vitales, como el endeudamiento de las familias, sobre el que hay que llevar urgente un alivio; el funcionamiento del PAMI, la entrega de medicamentos; y la ampliación de licencias parentales”, señaló.

La diputada cuestionó que “hay poca vocación política de aquellos que se dicen ‘sectores del medio’ de habilitar estas discusiones” y apuntó contra el bloque de la UCR -entre otros-, que “juegan para un lado y para el otro y están todo el tiempo especulando”.