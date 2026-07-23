La oposición denuncia “impunidad a funcionarios” detrás de nuevo proyecto de Inocencia Fiscal que impulsa Caputo

A través de las redes sociales diputados de diferentes bancadas expresaron su rechazo a la iniciativa que presentó este jueves el ministro de Economía, la cual modifica los tepes de ingresos y de patrimonio.

“Impunidad” y “vergonzoso”, así calificaron diputados de la oposición al nuevo proyecto de Inocencia Fiscal que anunció este jueves el ministro de Economía, Luis Caputo, donde funcionarios, ex funcionarios y políticos podrán adherirse al régimen.

“VERGONZOSO: La nueva ley de ‘Inocencia fiscal’ beneficia a funcionarios y políticos. Otra ley hecha a medida. No solo premian a los grandes evasores, ahora también habilitan un régimen para quienes ejercen la función pública”, apuntó el diputado Agustín Rossi y sumó: “Los que venían a convertir la moral en política de Estado son, en realidad, profundamente amorales”.

El radical Pablo Juliano expresó: “QUE LA INOCENCIA NOS VALGA”, al recordar que el primer proyecto “lo metieron por la ventana en la madrugada del 18 de diciembre. En el recinto pedimos excluir a los funcionarios, pero no quisieron”.

“¿Qué pasó después? La usaron Adorni, Francos, Sturzenegger, Felipe Núñez y Espert. ¿Creen que el gobierno recapacitó? No. La ‘Inocencia Fiscal 2’ sigue abierta para ellos. La doctrina Adorni sigue vigente: no declarar y evadir todo lo que se pueda”, denunció.

El diputado Esteban Paulón manifestó: “SIGA, SIGA EL FESTIVAL DE IMPUNIDAD. El Ministro Luis Caputo anunció que pretenden incluir a políticos, funcionarios y familiares en el blanqueo permanente. Cómo hizo Manuel Adorni, la adhesión q este régimen solo busca garantizar impunidad e impedir la investigación del origen de los recursos de la casta liberaría”.