UN HOMBRE CON DOMICILIO EN DOLORES FALLECIÓ TRAS SER APLASTADO POR UN ÁRBOL EN CASTELLI

Un trágico hecho se registró durante la tarde de este lunes en un establecimiento rural ubicado en Callejón de Barreto, Cuartel VII, partido de Castelli, donde un hombre de 41 años perdió la vida luego de sufrir un grave accidente mientras realizaba tareas de poda.

La víctima fue identificada como Jairo Damián Anderson, quien se encontraba trabajando cuando, por causas que son materia de investigación, un árbol cayó sobre él y le provocó lesiones de gravedad.

Tras el accidente, el trabajador fue trasladado de urgencia al Hospital por personal de Bomberos. A pesar de los esfuerzos del personal de salud por asistirlo, falleció poco después de su ingreso al centro asistencial.

Se iniciaron actuaciones bajo carátula “Averiguación de causales de muerte”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Castelli.