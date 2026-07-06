PROGRAMA “MI HOGAR”: ENTREGA DE CERTIFICADOS DE POSESIÓN DE LOTES

Se realizó una nueva entrega de certificados de posesión de lotes a familias beneficiarias del programa “Mi Hogar”, una iniciativa destinada a facilitar el acceso al terreno propio de manera transparente y planificada.
En esta oportunidad, los lotes correspondientes a esta entrega se encuentran ubicados en la zona de las calles Hernández y Capra.
Las familias adjudicatarias forman parte del primer sorteo de la línea 2 del programa, llevado adelante mediante un proceso abierto, igualitario y transparente.
Desde el municipio se remarcó el carácter solidario de la iniciativa: el aporte de cada vecino no solo contribuye a su propio proyecto habitacional, sino que también permite ampliar el alcance del programa, generando nuevas oportunidades para otras familias de la ciudad.
La entrega de estos certificados marca el inicio de una nueva etapa para los beneficiarios, consolidando el acceso al terreno y dando un paso fundamental hacia la concreción de la vivienda propia.