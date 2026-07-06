PROGRAMA “MI HOGAR”: ENTREGA DE CERTIFICADOS DE POSESIÓN DE LOTES

Se realizó una nueva entrega de certificados de posesión de lotes a familias beneficiarias del programa “Mi Hogar”, una iniciativa destinada a facilitar el acceso al terreno propio de manera transparente y planificada.

En esta oportunidad, los lotes correspondientes a esta entrega se encuentran ubicados en la zona de las calles Hernández y Capra.

Las familias adjudicatarias forman parte del primer sorteo de la línea 2 del programa, llevado adelante mediante un proceso abierto, igualitario y transparente.

Desde el municipio se remarcó el carácter solidario de la iniciativa: el aporte de cada vecino no solo contribuye a su propio proyecto habitacional, sino que también permite ampliar el alcance del programa, generando nuevas oportunidades para otras familias de la ciudad.