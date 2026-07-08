Ruta 226: tras la privatización, anuncian obras y el peaje aumenta un 19 %

La nueva empresa concesionaria empezó a reparar banquinas en el kilómetro 0 de la red vial. Además, determinó que no habrá más pago en efectivo en las estaciones.

Corresur, la nueva empresa a cargo de la gestión y operatoria de la Ruta 226 tras su privatización, anunció obras en la red vial que une Mar del Plata con distritos como Balcarce o Tandil y un aumento del 19% en el peaje.

Según informó el consorcio integrado por las firmas Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA, en los últimos días comenzaron en el kilómetro 0 de la Ruta 226 “tareas de reparación de banquinas, sellado de fisuras y el reemplazo de elementos de seguridad vial dañados”.

Cabe recordar que, además de la RN 226, Corresur se quedó con la concesión de las RN 3 y 205, y las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery. En conjunto, suman 1.325 kilómetros de extensión.

Las intervenciones totales de esta primera etapa abarcarán un total de 431 kilómetros de traza, catalogados como “prioritarios”. A grandes rasgos, el plan incluye trabajos a corto plazo en el kilómetro 150 de la RN 226 y en el kilómetro 62 de la Ruta Nacional 3, sumando mantenimiento en sistemas de iluminación, semaforización, puentes y alcantarillas.

Para “garantizar la viabilidad técnica y reducir los plazos de ejecución”, Corresur habilitó de manera simultánea cinco plantas asfálticas ubicadas en las localidades de Cañuelas, Tandil, Balcarce, Tapalqué y Coronel Dorrego.

Peaje

Por otro lado, la firma anticipó que todas las estaciones de peaje a su cargo operarán sin pago en efectivo. “El cobro se realizará a través de medios electrónicos y automáticos, con el objetivo de reducir los tiempos de espera, agilizar la circulación y modernizar la experiencia de los usuarios”, precisó.

Como parte de este proceso, las estaciones incorporarán dispositivos que permitirán abonar el peaje con tarjetas de crédito y débito con tecnología “contactless” o mediante códigos QR a través de las billeteras virtuales habilitadas.

De todos modos, advirtió que TelePASE “es el medio de pago recomendado para transitar por las estaciones de manera más ágil y eficiente”.

Además, Corresur dispuso un aumento del 19% en el peaje El Dorado, que une Mar del Plata con Balcarce. En detalle, los nuevos valores quedaron de la siguiente manera:

-Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,30 metros de altura: $1.787,10.

-Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,30 m de altura y/o con rueda doble. Vehículos con más de 2 ejes y hasta 4 ejes y de menos de 2,30 m de altura y sin rueda doble: $3.574,19.

–Vehículos de más de 2 ejes y hasta 4 ejes inclusive y más de 2,30 m de altura y/o con rueda doble: $5.361,29.

–Vehículos de más de 4 ejes y hasta 6 ejes: $7.148,39.

-Vehículos de más 6 ejes: $8.935,49.