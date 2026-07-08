Kicillof inauguró un nuevo Centro Comunitario de Salud Mental

Además, el Gobernador entregó 458 escrituras gratuitas a familias del distrito.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de inauguración de un nuevo Centro Comunitario de Salud Mental en Trenque Lauquen, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el intendente local, Francisco Recoulat. Además, con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, entregó escrituras gratuitas a familias del distrito.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Este nuevo centro en Trenque Lauquen demuestra que la salud mental es una prioridad en la Provincia: estamos dando respuesta y acompañamiento frente a un problema profundo y angustiante de nuestra época”. “Ante padecimientos psíquicos que históricamente fueron dejados de lado, nos propusimos incrementar la inversión y ampliar las políticas públicas para garantizar y reconocer que la salud mental es un derecho para todas y todos los bonaerenses”, agregó.

“Lo que está haciendo el Gobierno nacional es muy peligroso: se desligó de todas sus responsabilidades, desfinanció cada una de las acciones destinadas a esta área y suspendió la entrega de medicamentos”, sostuvo el Gobernador y agregó: “En momentos donde crecen las estadísticas de suicidio en nuestro país, no podemos permitir la crueldad y el abandono: la provincia de Buenos Aires va a seguir construyendo una red de contención social y fortaleciendo la salud pública en cada distrito”.

El nuevo espacio de salud “Mirta Clara” brinda atención terapéutica grupal e individual y promueve procesos de externación, acompañamiento y rehabilitación en un ámbito comunitario. Con una inversión de $1.018 millones, el edificio posee más de 750 metros cuadrados en los que se distribuyen consultorios externos, SUM, aulas para talleres y oficinas para la gestión de medicamentos, suplementos y prótesis.

Por su parte, Kreplak sostuvo: “Este espacio es consecuencia de la decisión de llevar adelante una profunda reforma en materia de salud mental para mejorar el abordaje y brindar un acceso igualitario al tratamiento y acompañamiento de quienes lo necesitan”. “A pesar del desfinanciamiento al que nos somete el Gobierno nacional, vamos a continuar con este proceso de transformación y fortalecimiento de las políticas públicas de salud”, señaló.

En el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, se otorgaron 458 títulos de propiedad gratuitos a familias de distintos barrios. De esta manera, se alcanza un total de 912 escrituras entregadas en Trenque Lauquen desde el inicio de la gestión.

Al respecto, Mena subrayó: “Este programa es un verdadero acto de justicia social que viene a reparar desigualdades de nuestra sociedad. Con la entrega de las escrituras gratuitas estamos haciendo lo que el Estado debe hacer: solucionarle problemas a la gente”.

“Este día simboliza el camino que queremos para Trenque Lauquen: el municipio y la Provincia trabajando de manera coordinada para dar respuestas a problemas concretos. Tanto el nuevo centro de salud mental como la entrega de escrituras reflejan la importancia de un Estado comprometido en acompañar a los vecinos y vecinas”, remarcó Recoulat.

Durante la jornada, las autoridades recorrieron los avances de la obra de remodelación de la Avenida Salinas -principal acceso a la ciudad-, que contempla nuevos circuitos para peatones y ciclistas, iluminación, forestación y señalización. Además, se entregó al municipio un camión de caja abierta para la recolección diferenciada de residuos, y equipamiento e indumentaria para trabajadores de la planta de reciclado local.

Por último, Kicillof sostuvo: “Las políticas de ajuste de Milei le están arruinando la vida a una proporción inmensa de nuestra sociedad: cierran las fábricas, se incrementan los despidos y se paralizan obras clave para el desarrollo, como la ruta nacional N°5 en esta región”. “Mientras el Gobierno nacional intenta eliminar al Estado, nosotros vamos a continuar trabajando para ampliar derechos y generar igualdad de oportunidades en cada rincón de nuestra provincia de Buenos Aires”, concluyó.

Estuvieron presentes también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y de Seguridad, Javier Alonso; las subsecretarias de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels, y de Política Ambiental, Tamara Basteiro; el subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti; el senador provincial Germán Lago; los intendentes de Carlos Casares, Daniel Stadnik; de Hipólito Yrigoyen, Luis Ignacio Pugnaloni; de Rivadavia, Juan Martínez; de Salliqueló, Ariel Succurro; de Tres Lomas, Luciano Spinolo; y de Carlos Tejedor, María Celia Gianini; la dirigenta Mónica Estévez; la directora del Centro Comunitario de Salud Mental “Mirta Clara”, Natalia Araya; concejales y concejalas.