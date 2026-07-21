Irán lanzó nuevos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Jordania

Así lo informaron las fuerzas armadas de la nación islámica.

Las fuerzas armadas de Irán informaron este martes que llevaron a cabo nuevos ataques de represalia con misiles y drones contra bases, activos e infraestructura de Estados Unidos en Bahréin, Kuwait y Jordania, tras otra ronda de ataques estadounidenses contra Irán.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán indicó en comunicados difundidos por su medio oficial Sepah News que sus fuerzas aeroespaciales atacaron sistemas estadounidenses de defensa aérea, instalaciones de radar, infraestructura de comunicaciones y otros activos militares en Bahréin y Kuwait, así como instalaciones militares estadounidenses en Jordania.

El CGRI señaló que los ataques fueron realizados en represalia por los recientes bombardeos estadounidenses contra Irán y tenían como objetivo allanar el camino para operaciones más amplias con misiles y drones contra objetivos militares estadounidenses en la región, de acuerdo con la información de Xinhua a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Por separado, el Ejército iraní informó que lanzaron ataques con misiles y drones contra varias instalaciones militares en Kuwait y Bahréin, entre ellas el Campamento Arifjan, la Base Aérea Ahmad al-Jaber y la Base Aérea Shaikh Isa.

El CGRI también afirmó que atacó un centro de datos de Amazon en Bahréin, indicando que el ataque fue en respuesta a un reciente bombardeo estadounidense contra la central nuclear de Darkhovin, actualmente en construcción, en la provincia suroccidental iraní de Juzestán.

A primeras horas del martes, el Comando Central de Estados Unidos informó de que sus fuerzas completaban otra ronda de ataques contra Irán, dirigidas contra centros de mando militares, emplazamientos de lanzamiento de misiles y drones, capacidades marítimas y sistemas de defensa aérea.

Añadió que las operaciones tenían como objetivo degradar la capacidad de Irán para continuar atacando embarcaciones comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz.

El CGRI también anunció que dos petroleros que intentaban transitar por el estrecho de Ormuz a través de lo que describió como la “peligrosa” ruta meridional se incendiaron tras explosiones y fueron detenidos por las fuerzas navales iraníes.

Asimismo, advirtió a las compañías navieras que no utilicen esa ruta y reiteró que el estrecho permanecerá cerrado mientras Estados Unidos continúe con lo que calificó de “acciones maliciosas” en la región.

El CGRI ya había informado que sus fuerzas navales asestaron “duros golpes” a activos e instalaciones de Estados Unidos en Bahréin y Kuwait durante tres rondas de ataques con misiles y con drones, como represalia por los ataques estadounidenses contra provincias iraníes.

En una declaración publicada en su sitio noticioso oficial, Sepah News, el CGRI indicó que había “destruido” hangares de mantenimiento y reparación de drones utilizados por unidades estadounidenses en la Base Aérea de Al-Sakhir en Bahréin durante la primera ronda de ataques. En la segunda ronda, hangares estadounidenses que alojan los barcos de la Fuerza Especial 59 en Puerto Salman en Bahréin fueron atacados y “destruidos” y los resultados resultaron fuertemente dañados, indicó.La tercera ronda de ataques generó un incendio y “destruyó por completo” las instalaciones para estacionar, apoyó y equiparon comandos navales especiales estadounidenses en Camp Arifjan en Kuwait, agregó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bahréin condenó los reiterados ataques iraníes y precisó que fueron dirigidos contra “infraestructura civil vital” y representaron una amenaza directa para las vidas civiles. La agencia de Asuntos para la Aviación Civil del país dijo que los sistemas de navegación aérea civil de la región de información de vuelos de Bahréin fueron atacados por drones iraníes, pero que los servicios de navegación aérea no se vieron afectados.

Con anterioridad, el CGRI reveló que había atacado un avión de Estados Unidos en la ciudad portuaria jordana de Aqaba y activos en Kuwait.

NA