General GuidoPortada

El Ministerio de Ambiente fortalece el trabajo conjunto con General Guido para impulsar políticas ambientales locales

La ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, mantuvo una reunión de trabajo con el intendente de General Guido, Carlos Humberto Rocha, y la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Yolanda Iturralde, con el objetivo de profundizar la agenda ambiental del distrito y avanzar en acciones articuladas para fortalecer la gestión local.

Durante el encuentro se abordaron ejes prioritarios para el municipio, entre ellos la gestión integral de residuos, el fortalecimiento del sistema de reciclado y el desarrollo de políticas de educación ambiental, herramientas fundamentales para consolidar una gestión ambiental con arraigo territorial y participación comunitaria.

La ministra Daniela Vilar expresó: “Cada uno de los 135 municipios bonaerenses tiene su propia realidad y sus desafíos ambientales. Por eso trabajamos junto a cada gobierno local para construir políticas públicas que respondan a las necesidades de cada territorio y mejoren la calidad de vida de las y los bonaerenses.”

Desde el Ministerio de Ambiente se continúa promoviendo una agenda de trabajo permanente con los municipios de la Provincia, basada en la planificación, el fortalecimiento de las capacidades locales y el acompañamiento técnico para consolidar políticas de reciclado, educación ambiental y cuidado de los bienes comunes naturales.

Estas acciones forman parte de la política de ambientalismo popular impulsada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que entiende que la construcción de comunidades más sostenibles requiere un Estado presente, articulación con los gobiernos locales y políticas públicas adaptadas a las particularidades de cada distrito.

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