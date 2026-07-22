Panaderos denuncian que la obra social dejó sin cobertura a más de mil afiliados

La Comisión Directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Panaderos de Mar del Plata y Zona Atlántica (SOEPMPZA) denunció que la Obra Social del Personal de Panaderías (OSPEP) dejó sin cobertura médica a más de mil panaderos, panaderas y sus grupos familiares en Mar del Plata y la Costa Atlántica.

Según el gremio, la situación impacta en más de 25 localidades, una problemática que afecta, en total, a más de 4.000 personas.

“Queremos hacer pública esta grave y compleja situación de abandono que están atravesando nuestros afiliados y afiliadas, producto de la falta de prestaciones y atención médica por parte de la obra social”, planteó Matías Coronel, secretario general del SOEPMPZA.

En la actualidad, no existen lugares físicos para la atención, falta respuesta personalizada y los cortes de servicio son sorpresivos, pudiendo extenderse durante semanas (clínicas, sanatorios, farmacias, laboratorios, entre otros).

Esta situación no solo deja sin cobertura a los afiliados y afiliadas, sino que además los obliga a afrontar gastos muy elevados en estudios programados, compra de medicamentos oncológicos y tratamientos, así como prácticas de mediana y alta complejidad (resonancias magnéticas, tomografías, entre otras), advirtió el SOEPMPZA.

A esto se suman los costos de traslado para quienes residen en distintas localidades de la Costa Atlántica, y casos de pacientes que se comunican en estado desesperante por cirugías, atención de guardia y guardia pediátrica.

Incluso, ante la falta de prestadores, los trabajadores deben recurrir al hospital público donde, por figurar con cobertura, en muchos casos se les dificulta la atención. “La situación es realmente crítica”, alertó Coronel.

Y concluyó: “Desde nuestro espacio exigimos a los directivos de OSPEP que escuchen la voz de los panaderos y panaderas, y que brinden una pronta respuesta a sus reclamos y necesidades”.

Por cortes de servicios, falta de prestaciones, problemas de cobertura por reintegros o negativa en la afiliación, las personas afectadas pueden comunicarse al 223 619-6716 o al 223 520-0570, o vía email a contacto@mdppanaderos.com.ar.