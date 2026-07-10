LA TORTA ARGENTINA DE DOLORES DIJO PRESENTE EN EL FESTEJO PATRIO DE LA SCALONETA

La tradicional Torta Argentina, emblema gastronómico de la ciudad de Dolores, fue protagonista del festejo por el Día de la Independencia que compartió la Selección Argentina en su concentración de cara al partido por los cuartos de final del Mundial 2026.

El postre fue elaborado por Silvia Miguel, del emprendimiento Pan Caliente, quien preparó una versión especial de esta receta nacida en Dolores, compuesta por finísimas capas de masa, dulce de leche y merengue, decorada con detalles celestes y blancos para la ocasión.

El ingreso de la torta al hotel de la concentración fue gestionado por el fisioterapeuta Marcelo “Daddy” D’Andrea y recibido por el utilero del plantel, en un gesto que permitió llevar un auténtico sabor dolorense al festejo patrio de la Albiceleste.

Una vez más, la Torta Argentina, reconocida como uno de los grandes símbolos culinarios de Dolores, trascendió las fronteras de la ciudad para formar parte de un momento especial junto al seleccionado nacional.