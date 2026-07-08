Aun año de la inauguración de la Cancha Sintética Municipal de Hockey: una gestión que consolida el crecimiento deportivo de Dolores

El 29 de junio se cumplió un año de la inauguración de la Cancha Sintética Municipal de Hockey. Se trata de una de las gestiones en materia de obras deportivas más importantes concretadas en Dolores en los últimos años.

Este espacio se transformó en un punto de encuentro permanente para deportistas, clubes e instituciones, impulsando el crecimiento de la disciplina, la organización de competencias y el desarrollo del turismo deportivo.

La inauguración marcó el inicio de una nueva etapa para el hockey dolorense, desde entonces, la cancha mantiene actividad durante todo el año. Allí entrenan de manera permanente el Club Social, Pampas Rugby Club y Naytuel, instituciones que reúnen a más de 200 deportistas de distintas categorías.

A este crecimiento se sumó este año, la creación de la Escuela Municipal de Hockey Masculino, una propuesta gratuita destinada a niños, jóvenes y adultos que amplía las posibilidades de acceso al deporte.

Durante este primer año, la Cancha Sintética Municipal de Hockey se convirtió en un espacio clave para la actividad de la disciplina, al recibir competencias de alcance regional y provincial. Su nivel de infraestructura permitió que Dolores fuera elegida como sede de encuentros de jerarquía, impulsando además el movimiento turístico y la actividad económica local.

La consolidación de este espacio también quedó reflejada en la firma del convenio con la Federación de Hockey Social, que amplía las posibilidades de organizar competencias, capacitaciones y actividades de formación.

La Cancha Sintética Municipal de Hockey confirma el valor de una inversión que transformó la realidad deportiva de la ciudad. De este modo, Dolores continúa consolidándose como capital regional del deporte, promoviendo la inclusión, el crecimiento de sus instituciones y nuevas oportunidades para el desarrollo local.