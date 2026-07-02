7 DE JULIO DE 2026

Se jugó el 2do.torneo de damas de la Liga Dolorense de Tenis, teniendo como sede las canchas del polideportivo municipal, en la modalidad americano, en las categorías dobles de Intermedia, dobles 2da.-3era. y singles 1era, intermedia y 4ta. participaron tenistas de Castelli, San Clemente y Pila.

RESULTADOS

Dobles 1era. Intermedia: Se jugó por zona, resultando campeonas, Águeda Carricaburu-Betina Moreni, segundas fueron Lila Napolitano-Natalia Baraglia.

Dobles 2da. 3ra. Luego de jugar por zonas, las campeonas fueron Mariela Alam-Delia Lacunza, que derrotaron a Majo Pivano-Evangelina Rosas por 9-5.

Semifinalistas: Verónica Aranciaga-Nancy Martino y Ana Lía Etchart-Adriana Luco.

4ta. Singles: Se jugó por zona, siendo campeona Ana Miranda de Castelli, el 2do puesto fue para Brisa Corvellini de San Clemente.

1era.Singles: Natalia Ale le ganó a María Acosta por 6-2 y 6-0.

Intermedia Singles: Claudia Ciancio superó a Maru Alí por 7-6 y 6-0.

La Liga Dolorense de Tenis, agrade a las firmas que colaboraron con obsequios para las jugadoras participantes del torneo: Distribuidora Solís de Coca Cola de Ignacio Solís, Corre que te Pillo de Alejandro Bustamante, Vital Aqua de Hnos. Lauría, Verdulería boutique de ensaladas, Nancy del Blanco Sarrasín, Masajes Mercedes Bazterrica , Algarroba de Eugenia Maldonado, firmas que colaboraron con los premios Match Point, Black y trofeos Wow