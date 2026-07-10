EDEA NO TENDRÁ ATENCIÓN COMERCIAL PRESENCIAL EL PRÓXIMO LUNES 13 DE JULIO

EDEA informa que el lunes 13 de julio los Centros de Atención al Usuario permanecerán cerrados con motivo de la conmemoración del Día del Trabajador de la Energía Eléctrica. Los usuarios podrán realizar trámites comerciales a través del WhatsApp 2236343332, la Oficina Virtual o de manera telefónica al 0800-999-3332. La distribuidora recuerda a los usuarios que por inconvenientes en el servicio podrán solicitar asistencia técnica a través del mencionado WhatsApp, desde el sitio web www.edeaweb.com.ar, de la app o telefónicamente al 0800-666-3332.