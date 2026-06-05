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“Se va un héroe argentino”: Kicillof despidió al Indio Solari

El gobernador bonaerense, que se definió como un ricotero, homenajeó al músico durante un encuentro de mujeres en Ensenada.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof recordó este viernes a Carlos “Indio” Solari horas después de su muerte y, con sentida emoción durante un acto realizado en Ensenada definió al artista como un “héroe argentino”.

Antes de iniciar su discurso en el marco del V Congreso por la Igualdad, Kicillof pidió un momento para recordar al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. “Es un día tristísimo para cientos de miles de ricoteros, entre los que me considero uno. Despedimos al Indio y la verdad es que despedimos a un artista, pero sobre todo a un héroe argentino”, expresó con la voz entrecortada y visiblemente conmovido.

El gobernador sostuvo que la muerte del Indio representa una pérdida cultural para la Argentina y destacó la influencia que tuvo sobre distintas generaciones. “Es alguien que le dio lenguaje, poética, una voz a una generación, a varias generaciones, de argentinos y argentinas”, continuó durante distintos pasajes de su discurso.

Asimismo, consideró que el Indio “nos deja banderas”, que se resumen en tres. “Una es de la verdadera libertad, la voy a llamar así, de la liberación. Otra es, por supuesto, de la alegría y otra del futuro”, planteó.

Finalmente, pidió a los presentes un aplauso colectivo en homenaje al artista fallecido. “No podíamos dejar de plantear un homenaje, que lo vamos a hacer con un aplauso al Indio Solari”, concluyó en el auditorio de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, locación elegida para el encuentro de mujeres.

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